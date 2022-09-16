Статистика по коронавирусу в России на 16 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 16 сентября
Фото: unsplash.com
Всего было выявлено более * тысяч смертей от последствий болезни

В России было зафиксировано еще 59 035 случаев заражения ковидом за минувшие сутки. Таким образом, количество инфицирований, которые были выявлены в стране, доросло до 20 324 039. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу.

По данным на 16 сентября, было госпитализировано 4 178 граждан, у которых подтвердился COVID-19. Еще 50 020 выздоровели, а 110 скончались.

В Москве количество заболевших возросло на 8 799. В Санкт-Петербурге число больных увеличилось на 3 879. 

Всего в стране было зарегистрировано 19 294 876 выздоровлений и 385 837 смертей. 

Врачи советуют гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, регулярно проверять свертываемость крови. Анализ лучше сдавать два раза в год, поскольку в первую очередь от болезни страдает кровеносная система, сообщает "Радио 1". 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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