Всего было выявлено более * тысяч смертей от последствий болезни

В России было зафиксировано еще 59 035 случаев заражения ковидом за минувшие сутки. Таким образом, количество инфицирований, которые были выявлены в стране, доросло до 20 324 039. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу.

По данным на 16 сентября, было госпитализировано 4 178 граждан, у которых подтвердился COVID-19. Еще 50 020 выздоровели, а 110 скончались.

В Москве количество заболевших возросло на 8 799. В Санкт-Петербурге число больных увеличилось на 3 879.

Всего в стране было зарегистрировано 19 294 876 выздоровлений и 385 837 смертей.

Врачи советуют гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, регулярно проверять свертываемость крови. Анализ лучше сдавать два раза в год, поскольку в первую очередь от болезни страдает кровеносная система, сообщает "Радио 1".