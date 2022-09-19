Статистика по коронавирусу в России на 19 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 19 сентября
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция продолжает убивать наших сограждан

Резкий рост заболеваемости пресловутой коронавирусной инфекцией снова обрушил эпидемиологическую стабильность в нашей стране. Профильные эксперты каждый день публикуют информацию о том, сколько людей подхватили опасную заразу. За вчерашний день инфекция поразила еще 49 488 россиян.

Больше всего людей захворали в Златоглавой. Московские медики отчитались о приросте в числе 4 997 заболевших. В Культурной столице такая участь постигла 3 684 петербуржцев. Третье место – за Самарской областью, там COVID-19 заболели 1 697 человек.

Также за 24 часа медикам удалось спасти от заразы 38 595 пациентов. К сожалению, 91 инфицированный скончался

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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