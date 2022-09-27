Свежая статистика по коронавирусу в России на 27 сентября

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Скончался 101 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую сводку по текущей заболеваемости в России на 27 сентября. Так, за минувшие сутки в стране выявили еще 36 605 случаев, за день скончался 101 человек, выздоровели 59 547.

Первое место среди городов остается за Москвой с 2089 случаями. Практически не отстает Петербург – 2081 заболевший. Лидером по суточному приросту стала Сведловская область – 2388 случаев.

С начала пандемии в РФ выявили 20 869 714 случаев, выздоровели19 860 311, скончались 386 943.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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