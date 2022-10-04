Темпы заболеваемости заметно снизились

Эпидемиологическая обстановка на территории нашей страны, обострившаяся на фоне распространения пресловутого COVID-19, оставляет желать лучшего. Однако прирост новых заболевших заметно замедлился, что вселяет осторожный оптимизм. Так, за прошедшие сутки в нашей стране заболели 21 687 человек.



Хуже всего ситуация складывается в Северной столице. Петербургские врачи отчитались о выявлении 1 763 новых инфицированных. Следом идет Белокаменная, в Москве заболели еще 1 442 человека. Третье место досталось Самарской области, там выявили 747 новых зараженных.

При этом за сутки докторам удалось поставить на ноги 45 437 пациентов. К сожалению, за тот же период инфекция оборвала жизненные пути 107 человек.