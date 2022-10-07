Статистика по коронавирусу в России на 7 октября

Статистика по коронавирусу в России на 7 октября
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция оборвала жизни 11 россиян

После очередного всплеска заболеваемости пресловутой коронавирусной инфекцией эпидемиологическая ситуация в нашей стране постепенно стабилизируется. Однако показатели ежедневного прироста заболевших все еще вызывают тревогу. Так, стало известно о 22 268 новых носителях COVID-19.

Больше всего человек заболели в Северной столице. Петербургские врачи сообщили об обнаружении 2 309 новых заболевших. На втором месте – Златоглавой. Там вирус подхватили еще 2 247 человек. Третье место досталось Самарской области, там выявили еще 1 796 зараженных.

При этом за 24 часа опытным медикам удалось полностью излечить 39 573 заболевших. К сожалению, за сутки из-за инфекции скончались 104 человека.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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