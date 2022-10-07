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После очередного всплеска заболеваемости пресловутой коронавирусной инфекцией эпидемиологическая ситуация в нашей стране постепенно стабилизируется. Однако показатели ежедневного прироста заболевших все еще вызывают тревогу. Так, стало известно о 22 268
новых носителях COVID-19.
Больше всего человек заболели в Северной столице. Петербургские врачи сообщили об обнаружении 2 309 новых заболевших. На втором месте – Златоглавой. Там вирус подхватили еще 2 247 человек. Третье место досталось Самарской области, там выявили еще 1 796 зараженных.
При этом за 24 часа опытным медикам удалось полностью излечить 39 573 заболевших. К сожалению, за сутки из-за инфекции скончались 104 человека.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится