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Количество суточных заражений коронавирусом в России составляет 15 661, по данным на 10 октября. Было госпитализировано 724 человека, а выздоровело 24 819 пациентов. Также зафиксировано 96 смертей за минувшие сутки.
Больше всего заражений в Санкт-Петербурге – 1 216. В Москве больных коронавирусом стало больше на 887.
Всего в стране было выявлено более 21,2 млн случаев заражений COVID-19. От последствий инфекции погибло около 388 тыс граждан. Количество выздоровлений возросло до 20,4 млн.
Несмотря на благоприятные тенденции с пандемией коронавируса, академик РАН Геннадий Онищенко допускает, что может появиться новый, крайне опасный штамм. Тем не менее, пока это маловероятно, пишет RT.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится