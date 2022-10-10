От последствий инфекции погибли более 388 тысяч человек

Количество суточных заражений коронавирусом в России составляет 15 661, по данным на 10 октября. Было госпитализировано 724 человека, а выздоровело 24 819 пациентов. Также зафиксировано 96 смертей за минувшие сутки.

Больше всего заражений в Санкт-Петербурге – 1 216. В Москве больных коронавирусом стало больше на 887.

Всего в стране было выявлено более 21,2 млн случаев заражений COVID-19. От последствий инфекции погибло около 388 тыс граждан. Количество выздоровлений возросло до 20,4 млн.

Несмотря на благоприятные тенденции с пандемией коронавируса, академик РАН Геннадий Онищенко допускает, что может появиться новый, крайне опасный штамм. Тем не менее, пока это маловероятно, пишет RT.