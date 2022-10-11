Статистика по коронавирусу в России на 11 октября

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Всего было выявлено более 21,2 млн случаев болезни

Оперштаб по ковиду сообщил о 13 970 новых заражениях коронавирусом за сутки. Было госпитализировано 2 506 граждан, у которых подтвердилось наличие вируса. Выздоровело еще 31 509 человек, а 109 скончались. 

В Москве суточный прирост заражений составил 880, а в Санкт-Петербурге – 1 232. Среди регионов первое место по приросту больных занимает Свердловская область, где обнаружили 958 случаев инфекции.

Всего в России было зафиксировано 21 232 963 случая заражений за все время, из которых 20 470 552 – выздоровления. Общее количество смертей составляет 388 404.

По данным Роспотребнадзора, в стране было проведено более 314 млн тестирований на COVID-19 с начала пандемии, сообщает "Радио 1". 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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