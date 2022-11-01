Статистика по коронавирусу в России на 1 ноября

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Всего количество заражений в стране достигло 21,4 млн

В России было зафиксировано 5 252 новых случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Число пациентов с инфекцией, которые попали на лечение в больницы, составляет 1 485. Выздоровели еще 9 308 заразившихся, а 72 скончались, сообщает Оперативный штаб. 

В Москве ковид выявили у 485 жителей, а по Московской области было обнаружен 71 заболевший. В Санкт-Петербурге наличие COVID-19 подтвердили у 426 человек.

Всего, по данным на 1 ноября 2022 года, в стране выявили 21,4 млн заражений коронавирусом, из которых 20,8 – выздоровления, а 390 тыс – смерти. 

Специалисты российского Минздрава считают, что ситуация с распространением ковида в России на данный момент стабильна, сообщает телеканал "360"

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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