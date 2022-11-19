Статистика по коронавирусу в России на 19 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 19 ноября
Фото: www.unsplash.com
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О полной победе над вирусом говорить рано

Последние данные о ситуации на поле борьбы с распространением пресловутой коронавирусной инфекции вселяют осторожный оптимизм. О полном разгроме коварной инфекции говорить рано, однако темпы ее распространения заметно снизились. Так, за минувшие сутки в нашей стране заразились всего 5 445 человек.

По печальной традиции, наибольшее число зараженных фиксируется в Белокаменной, московские врачи сообщили о выявлении 727 новых пациентов. На втором месте расположилась Культурная столица, в Санкт-Петербурге заболели еще 458 человек. Замыкает тройку Свердловская область, там заразились 274 местных жителя.

При этом за сутки профильным медицинским специалистам удалось полностью вылечить 6 621 человека. К сожалению, вирус оборвал жизненные пути 62 инфицированных COVID-19.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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