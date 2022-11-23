Заболеваемость в стране постепенно снижается

В России за минувшие сутки был выявлен 5 631 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Количество пациентов, которых доставили в больницы из-за последствий болезни, составило 1 235. Число выздоровевших возросло на 6 785, а погибших от ковида на 54. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Прирост заражений в Москве – 1 351, еще 151 зараженного обнаружили по Московской области. Коронавирус нашли также у 472 жителей Санкт-Петербурга.

Всего, по данным на 23 ноября 2022 года, в стране было обнаружено 21,5 млн случаев болезни. Из низ порядка 20,9 млн составляют выздоровления, а 391 тыс – смертельные исходы.

Новая вспышка заражений COVID-19 зафиксирована в Китае. На этом фоне власти Шанхая решили ужесточить коронавирусные ограничения для приезжающих в город людей, передает МИР 24.