Статистика по коронавирусу в России на 23 ноября

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Заболеваемость в стране постепенно снижается

В России за минувшие сутки был выявлен 5 631 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Количество пациентов, которых доставили в больницы из-за последствий болезни, составило 1 235. Число выздоровевших возросло на 6 785, а погибших от ковида на 54. Об этом сообщает Оперативный штаб. 

Прирост заражений в Москве – 1 351, еще 151 зараженного обнаружили по Московской области. Коронавирус нашли также у 472 жителей Санкт-Петербурга. 

Всего, по данным на 23 ноября 2022 года, в стране было обнаружено 21,5 млн случаев болезни. Из низ порядка 20,9 млн составляют выздоровления, а 391 тыс – смертельные исходы. 

Новая вспышка заражений COVID-19 зафиксирована в Китае. На этом фоне власти Шанхая решили ужесточить коронавирусные ограничения для приезжающих в город людей, передает МИР 24

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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