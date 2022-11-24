Статистика по коронавирусу в России на 24 ноября

Больше всего заражений в российской столице

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в России, по данным на 24 ноября, составил 5 784. Как предает Оперштаб, инфекция вызвала осложнения у 1 353 человек – их поместили под наблюдение медиков. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 6 112, а погибших на 58.

Прирост заражений в Моске составил 1 058. В Московской области нашли еще 247 человек с ковидом. В Северной столице, Санкт-Петербурге, обнаружили 463 заболевших инфекцией.

Всего в стране выявлено более 21,5 млн случаев COVID-19. При этом выздоровления из них составляют порядка 20,9 млн. Количество смертей, вызванных коронавирусом, достигло 391,6 тысяч.

В Китае ранее был зафиксирован исторический рекорд суточных заражений ковидом. По всей стране нашли 31 650 заболевших, хотя 90% из них составляют случаи бессимптомного течения болезни, передает МИР 24

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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