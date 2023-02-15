Статистика по коронавирусу в России на 15 февраля

Статистика по коронавирусу в России на 15 февраля
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает убивать наших сограждан

Ситуация с распространением коварной коронавирусной инфекции по территории России снова усугубилась. В последние недели представители специализированного штаба по борьбе с COVID-19 фиксируют заметный всплеск случаев заболевания. Только за вчерашний день в нашей стране инфекцию подхватили 13 436 граждан РФ.

Как и ранее, наиболее тревожная ситуация складывается в Белокаменной, московские врачи сообщили о выявлении 3 862 новых носителей коварной заразы. На втором месте находится Культурная столица, сообщается о заболевании еще 1 271 петербуржца. Третье место досталось Самарской области, в этом в субъекте федерации заболели 719  человек.

При этом за 24 часа медикам удалось спасти жизни 12 071 инфицированного. К сожалению, за тот же период вирус убил 36 наших сограждан.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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