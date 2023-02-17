Статистика по коронавирусу в России на 17 февраля

Всего скончалось более 395 тысяч человек, у которых ранее обнаружили инфекцию

Оперштаб по ковиду сообщил о 15 359 новых случаях заражения за минувшие сутки. В больницы поместили 1 510 человек, у которых ранее обнаружили коронавирус. Число выздоровлений выросло на 11 245, а смертельных исходов на 38.

По данным на 17 февраля 2023 года, всего в России обнаружили 22,1 млн заражений COVID-19. Из них 21,4 млн составляют случаи выздоровления. Общее количество смертей при этом достигает 395,7 тыс.

В Китае заявили, что страна одержала решительную победу над коронавирусом по части предотвращения и профилактики распространения вируса, сообщает МИР 24. Они утверждают, что при таком обильном количестве населения КНР смогла успешно преодолеть пандемию.