Театр на Юго-Западе отметил 45-летний юбилей

Театр на Юго-Западе отметил 45-летний юбилей
Фото: Екатерина Терентьева
Культурное учреждение пришли поздравить Ирина Коренева со студентами и телеведущий Александр Мягченков

26 мая 2022 года в Театре на Юго-Западе прошёл гала-концерт, посвящённый 45-летию театра, в который вошли как лучшие постановки за 10 лет, так и легендарные спектакли.

Формат этот хорошо знаком поклонникам театра. Его идея родилась в 1986, когда коллектив отмечал десятилетие в Доме Туриста. Так сорокалетний юбилей вместил в себя практически всю историю театра. Тогда его праздновали на сцене… А потом он вошел в репертуар театра.

Художественный руководитель театра Олег Леушин не случайно остановился именно на последнем десятилетии. Он обозначил этот период, как Новую историю театра, которая началась в 2011 году, когда Валерий Белякович ушел на "большую сцену", однако Юго-Запад продолжал развиваться. Но здесь и Новейшая история, которая ведет свой отсчет с 40-го сезона, когда Театр осиротел, потеряв своего Мастера, но сохранив любовь к школе Беляковича, сохранив азарт, огонь и постоянное стремление вперед!

Первый сезон Юго-Запад официально открыл в 1977 году, а самый первый спектакль был рожден в Библиотеке Востряково аж в 1974 году. Это была "Женитьба". И после традиционного номера-представления всей труппы, зрители увидели номер именно этого спектакля, ведь это истоки, самое начало Юго-Запада.

Номера, представленные в этот вечер на сцене, вполне можно назвать "промо-роликами" к спектаклям. Как отметил Леушин, Юго-Запад всегда славился ироничным отношением к себе и именно это проявилось в гала-концерте в полной мере. Каждый из спектаклей был выбран не случайно, за каждым стоит история, важная веха в развитии театра.

В гала-концерте представили спектакли: "Женитьба", "Старые грехи", "Портрет Дориана Грея", "ZOOФЕЛЛИНИ", "Любовь и голуби", "Ромул Великий" в постановке Олега Леушина, "Игроки", "Маленькие трагедии" и "Зойкина квартира", поставленные Олегом Анищенко, "Циники" и "Книжный воришка" в режиссуре Максима Лакомкина. И, конечно, этот вечер не мог обойти вниманием спектакли основателя Театра Валерия Беляковича – "Макбет", "На дне", "Собаки", "Гамлет", "Баба Шанель" и "Мастер и Маргарита".

Театр на Юго-Западе пришли поздравить Ирина Коренева со своими студентами и телеведущий Александр Мягченков.

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