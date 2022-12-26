Рок, Лед и Новый год

Рок, Лед и Новый год
Легендарная рок-группа "Ария" 30 декабря представит специальное новогоднее шоу "Рок, Лед и Новый год" в Москве

Накануне новогоднего шоу корреспондент Ytro.ru встретился с группой "Ария" и задал несколько вопросов о предстоящем мероприятии.

Ytro.ru: У кого возникла идея проводить традиционные новогодние концерты?

Ария: Идея родилась спонтанно из обыкновенного предновогоднего выступления в ДК МАИ, и принадлежала она всем участникам группы на тот момент. У нас был обычный туровый концерт в канун новогодних праздников, и всем захотелось как-то разнообразить своё выступление цветными футболками, новогодними шапочками и прочими атрибутами праздника. Настроение было праздничное, и мы сыграли пару своих песен в необычной аранжировке.

Ytro.ru: А как зрители отнеслись к такому новшеству?

Ария: Впечатление от концерта у группы остались самые положительные, что нельзя сказать в целом о публике. Помнится, многие тогда возмущались, что "Ария" "испортила" аранжировки своих хитов какими-то попсовыми мотивами. Но нам так понравилась эта спонтанная идея, что на следующий год мы повторили этот опыт и в последствии превратили предновогодние выступления в отдельное шоу со своей специальной программой. К слову, поклонников "Арийского новогоднего капустника", как мы его сами называем, с каждым годом всё больше и больше.

Ytro.ru: Когда провели первое шоу?

Ария: Первое шоу такого рода прошло в 2006 году в ДК МАИ.

По старой доброй традиции в последних числах декабря музыканты "Арии" снова переоденутся в костюмы Дедов Морозов, включат в свой сет-лист самые неожиданные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемуют на самые вольные темы. Будет, как всегда, – ярко и талантливо. Наша редакция традиционно пойдет на концерт в этом году, который состоится в Известия Hall. Будем рады увидеться 30 декабря на Новогоднем концерте "Арии"!

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