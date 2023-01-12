Реставрацию Петропавловской крепости оценили в астрономическую сумму

Важная достопримечательность Петербурга нуждается в серьезном ремонте

Власти Северной столицы запланировали на начало текущего года проведение масштабных ремонтных работ на одной из самых известных достопримечательностей города – Петропавловской крепости. После оценки предстоящих работ выяснилось, что реставрация крепости обойдется городу в кругленькую сумму.

Как сообщают журналисты "Пятого канала", местной администрации пришлось выделить на реставрационные работы сумму в размере более миллиарда рублей.

Сообщается, что профильные специалисты отремонтируют железные опоры, гранитную облицовку, а также другие важные объекты.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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