Не детская любовь

Не детская любовь
Фото предоставлено театром "Револьвер"
В Центре Высоцкого прошел показ спектакля "Снегурочка"

Для нее любовь – это лишь игра, забава, сердце ее холодно, а ему "не детская любовь нужна". В Центре Высоцкого прошел показ спектакля "Снегурочка" по пьесе Александра Островского молодежного театра "Револьвер".

В центре сюжета веселые берендеи, которым только бы петь да плясать, пить да гулять. Сказка Островского в постановке режиссера Сергея Власова приобретает новое звучание. На фоне нескончаемых танцевальных баттлов, хороводов и ручейков перед зрителями разворачивается трагедия любовного не треугольника, а скорее квадрата, главными углами которого стали Лель, Купава, Мизгирь и собственно Снегурочка. Здесь есть все: и беготня героев по полям и лесам, и конфликт богов из-за ребенка, и счастливая свадьба, и смерть главных героев.

По замыслу режиссера, "Снегурочка" — это "спектакль о даре и о том, кто и какую жертву платит за то, чтобы мы снова стали жить так, как завещано богами, жить по закону любви", а главными героями являются берендеи, нарушившие договор с богами и потерявшие от того благодать. Пятнадцать лет не кажет к ним свой лик великий Ярило, а Весна, молодая красавица, которая приносит с собой тепло и радость, по приходе в Берендеево царство, видит лишь угрюмую страну, которая нерадостно встречает ее – поля покрыты снегом, а ручьи скованы льдом. Дарья Гайнуллина в роли Весны удивительно органична, домогается Мороза и освещает улыбкой весь партер.

Впрочем, удивляют и другие герои. Снегурочка в интерпретации Власова не холодная и хрупкая дева, а бойкий, смышленный и любознательный подросток, ищущий новых впечатлений и удивительно тонко чувствующий окружающих.

В пьесе воспевается любовь, но это не новость, главные специи к этому набившему оскомину блюду – одежда героев и музыкальное сопровождение. Над костюмами работала лауреат "Золотой Маски" художник Ксения Сорокина, над музыкальным оформлением известная фолк-певица и педагог Татьяна Куртукова-Макеева. Соединив песни с обрядами, удалось не только создать живую, наполненную любовью атмосферу, но и внести динамику в действие, сделать его более стремительным и конфликтным.

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