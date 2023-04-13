«Кубок Кремля – Гордость России!» - пример всенародной дипломатии

22 апреля на кремлевский паркет вновь выйдут участники турнира

Несмотря на все сложности последнего года, российские бальники продолжают выступать в международных турнирах. А организаторы – проводить такие турниры в Москве. Так 22 апреля в очередной раз танцоры встретятся у президента Российского танцевального союза (РТС), заслуженного деятеля искусств РФ Станислава Попова "Кубок Кремля – Гордость России!" на главном паркете страны.

Александр Борисов и Эльвира Усманова. Фото: Алексей Исмагилов

Подготовка турнира по спортивным бальным танцам приближается к своей финальной стадии, совсем скоро грянут позывные фанфары и 106 приглашенных лучших российских и зарубежных пар выйдут на паркет, чтобы в ритмах самбы и венского вальса сразиться за титул чемпионов в латиноамериканской и европейской программах. Шесть Кубков будут разыграны в течение вечера, за них поборются профессионалы, любители и пары Про-Эм (профессиональный танцор в дуэте со своим учеником).

Попасть на Кремлевские турниры мечта каждого спортсмена, ведь почти за три десятилетия за ними закрепилась слава лучших: по организации, месту проведения, атмосфере и ощущениям той реальности, когда спорт и искусство сливаются воедино. И не важно, были ли это чемпионаты Европы и мира Всемирного танцевального совета (WDC) или Кубки мира – брендовые турниры РТС.



Кирилл Белоруков и Марина Максимова. Фото: Дмитрий Плетнев



Станислав Попов: "22 апреля в Кремле был запланирован к проведению чемпионат Европы WDC по латиноамериканским танцам. Но из-за текущей политической ситуации по примеру Олимпийского комитета, большинства международных спортивных федераций и организаций культуры и искусства, международные организации танцевального спорта лишили Россию права проведения официальных чемпионатов. Наши спортсмены, культурные деятели подвергаются гонениям и дискриминации фактически по национальному признаку. Что, безусловно, является примером расизма по отношению к россиянам, представителям великой страны с огромными культурными и спортивными традициями и достижениями. Олимпийские и общечеловеческие принципы "спорт и искусство вне политики" не актуальны и полностью уничтожаются. Но РТС продолжает свою международную деятельность и вместо официальных чемпионатов мира и Европы, которые должны были состояться еще в 2022, а теперь и в 2023 году, организует "Кубки Кремля – Гордость России!" для лучших российских исполнителей и участников из дружественных нам стран. Так, 22 апреля данный турнир мы проведем уже в третий раз, пригласив к участию танцоров их стран СНГ, Китая, Хорватии, Италии и Румынии. Мы искренне верим, что язык искусства и особенно язык танца станет тем исключительным языком общения, который поможет восстановить, поддержать и укрепить отношения между странами. Мир непременно наступит, как и наступит тот день, когда соревнования по танцевальному спорту снова станут ярким примером "всенародной дипломатии!"



Таха Бату Чосар и Александра Повзун. Фото: Дмитрий Плетнев



Искушенные зрители и ярые болельщики не останутся без красивого танца, ведь российские пары на мировых турнирах всегда украшают и пьедесталы, и финалы соревнований. Их мастерство подтверждено международным судейством, а рейтинг закреплен в турнирных результатах чемпионатов мира, Европы и турниров Великобритании. На Кубке Кремля танцуют профессионалы в латиноамериканской программе – действующие двукратные чемпионы России Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева, которые смогли в сложный 2022 год стать вице-чемпионами Блэкпульского фестиваля и чемпионата мира WDC, в России завоевав уже два "Кубка Кремля – Гордость России!". В европейской программе – неоднократные чемпионы России, финалисты открытого чемпионата Великобритании уже 2023 года, финалисты Блэкпулского фестиваля и чемпионата мира 2022 профессионалы Федор Исаев и Анна Зудилина. В любителях – латинисты Таха Бату Чошар и Александра Повзун, ставшие в 2022 году победителями турнира Rising Stars в Блэкпуле и занявшие 5 место в финале в основном турнире, а в этом ставшие вице-чемпионами России.



Федор Исаев и Анна Зудилина. Фото Алексей Исмагилов



Таха и Александра: "На протяжении последнего времени мы готовимся только к Кубку Кремля. До этого турнира у нас не запланированы где-либо выступления, мы сосредоточились только на этих, важных для нас соревнованиях. Своей главной задачей видим – в каждом туре выходить на паркет только с позитивом и удовольствием, обязательно взаимодействовать со зрителями и показывать свой лучший танец. Мы придерживаемся всегда основной цели - только лучший танец, стать еще круче, чем были вчера".



Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Фото: Светозар Андреев



На этот раз значительное время соревнований Станислав Попов отдает и парам категории Про-Эм. Этот вид танцевания с каждым сезоном вовлекает все больше участников, профессионализм которых прогрессирует настолько стремительно, что российские дуэты уже привозят завоеванные зарубежные трофеи, заявляя о себе результативно, становясь участниками знаковых турниров. На этот раз 26 пар Про-Эм в двух категориях A и B выступят в латиноамериканской программе, 7 пар в европейской. Непременно зрители будут рукоплескать чемпионам прошлого Кубка Кремля латинистам Марине Максимовой и Кириллу Белорукову и стандартистам Эльвире Усмановой и Александру Борисову. С пристальным вниманием болельщики, непременно, будут следить и за танцем популярной актрисы Ирины Пеговой в паре с Евгением Раевым. У Ирины уже была победа на ТВ-шоу "Танцы со звездами" в 2015 году, а вот ее Кремлевское выступление состоится впервые. За ее результаты будут переживать многие, в первую очередь, близкие, которые непременно придут поддержать, но с уверенностью можно сказать, что ее танец не оставит никого равнодушным, ведь в него она сможет вложить достаточно своего обаяния и артистизма.





Михаил Попов и Анастасия Дубровская. Фото: Светозар Андреев



Станислав Попов: "Мы безгранично рады, что наша публика вновь будет с нами. Пусть предстоящий вечер наполнит сердца всех участников и зрителей в зале и онлайн трансляции гордостью за нашу страну, любовью и радостью жизни, верой в мирное будущее. Аплодируйте и поддерживайте участников, а мы организаторы замечательного праздника в Кремле, будем делать все возможное, чтобы он надолго остался в вашей памяти. Танцуйте и будьте счастливы!".