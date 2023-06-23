Большой театр России впервые поучаствует в подмосковном фестивале "Лето. Музыка. Музей" в полном составе

Полный ансамбль Большого театра России впервые выступит в Подмосковье в рамках VI Музыкальном фестивале "Лето. Музыка. Музей", который пройдет в Истре с 5 по 9 июля при поддержке музея "Новый Иерусалим", Московской областной филармонии, Министерства культуры и туризма Московской области и Минкульта РФ.

170 артистов театра представят оперу "Алеко" и поэму "Колокола", сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области

"В этом году фестиваль "Лето. Музыка. Музей", который за пять лет существования занял свое достойное место на фестивальной карте страны, ждут интересные перемены. Блестящим финальным аккордом станет выступление Большого театра, который никогда таким полным составом не выступал на Подмосковных фестивалях. Я приглашаю всех жителей и гостей Подмосковья не упустить возможность стать свидетелем этого события", – прокомментировал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин также прокомментировал предстоящий фестиваль. Он отметил, что близость храма и музейного комплекса Московской земли добавит исполнению произведений Рахманинова еще больше силы и глубины.

В программе будут представлены все основные жанры крупной формы, добавил художественный руководитель и дирижер фестиваля Дмитрий Юровский.

Репертуар включает фортепианный концерт, симфоническую музыку, вокально-симфоническую поэму и оперу, уточнил он.

Президент фестиваля Максим Дунаевский, в свою очередь, выразил уверенность в том, что насыщенная и глубокая программа артистов Большого театра России, а также возможность встретиться с молодыми и талантливыми солистами подарят людям позитивные эмоции.

Билеты на фестиваль "Лето. Музыка. Музей" доступны по ссылке.