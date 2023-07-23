Кем на самом деле был Лелик из "Бриллиантовой руки"

Кем на самом деле был Лелик из "Бриллиантовой руки"
Анатолий Папанов. Фото: кадр из к/ф "Бриллиантовая рука"
Прошлое колоритного героя всплыло на поверхность

Картину "Бриллиантовая рука" по достоинству оценили как советские, так и российские телезрители. Однако, у некоторых киноманов в голове, наверняка, засел вопрос о личности Лелика – автослесаря с фальшивыми усами и удивительными навыками.

Герой, сыгранный Анатолием Папановым, подметили внимательные зрители, вместо наручных часов использовал хронометр, водил как ас, умел погружаться с аквалангом, а также мастерски дрался. При этом работал он обычным автослесарем, пусть в советские времена эта профессия и считалась весьма престижной.

Благодаря подсказкам, которые режиссер фильма "Бриллиантовая рука" хитроумно рассыпал по своему детищу, поклонники картины пришли к следующему выводу: Лелик, до того как примкнуть к шайке контрабандистов, был либо бывшим военным, либо пехотинцем.

Похожей точки зрения придерживаются и искусствоведы, тщательно изучившие фильм. В их работах Лелик называется отставным военным разведчиком, который стал затем "вором в законе". И в этой новой жизни герою Анатолия Папанова из "Бриллиантовой руки" была отведена роль тактика, стратега и "карателя", следящего за порядком.

Тем не менее, грозный мужчина совершенно не вызывает негатива, ведь актерская трактовка персонала была, подчеркивают эксперты, невероятной. Гротескный образ недалекого Лелика из "Бриллиантовой руки", воображающего себя закоренелым уголовником, получился настолько гротескным и так полюбился публике, что его энергетикой затем даже наградили Волка из "Ну, погоди!".

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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