1035 лет со дня Крещения Руси: любопытные факты

Этот государственный и православный праздник отмечается в день памяти князя Владимира I

Сегодня, 28 июля, православные россияне отмечают очередную годовщину великого праздника: крещения Руси. Примечательно еще и то, что в 2023-м году исполняется 1035 лет с тех пор, как наши предки приняли христианство.

Однако, не все из нас могут знать про самые важные факты о краеугольном камне истории России. Именно для того, чтобы восполнить данные пробелы, журналисты Пятого канала пообщались со старшим научным сотрудником Института славяноведения Борисом Морозовым.



По словам эксперта, крещение Руси имело важное цивилизационное значение. Христианство не только помогло объединить между собой славянские народы, но и позволило государству стать частью мира, проповедующего эту религию.

Кроме того, имело это событие и политический смысл: женившийся на византийской принцессе Анне князь Владимир I мог отныне претендовать на поддержку государства-побратима.

Велико, также, и культурное последствие крещения Руси. Появившаяся кириллическая письменность подарила нам "Повесть временных лет", выросшее качество архитектуры – соборы и храмы, а живописцы начали творить иконы и фрески.

Напоследок эксперт заговорил о том, почему же на самом деле произошло принятие Русью христианства. Принцесса Анна, которую князь Владимир I выбрал себе в жены, могла, согласно наказу Константинополя, выйти замуж лишь за христианина. Без раздумий правитель Руси пошел на этот шаг, а на обратном пути в "мать городов русских" устроил крещение, на которое созвал всех жителей Приднестровья.

А о том, каких примет придерживаться сегодня, чтобы надолго приманить удачу, читайте в материале Утро.ру.

