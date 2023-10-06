Михаил Попов и Анастасия Дубровская: «Участие в Кубке Кремля – это уже награда!»

21 октября в Государственном Кремлевском Дворце пройдет турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!"

Организатор – президент Российского танцевального, почетный вице-президент WDC (Всемирного танцевального совета), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.

Участники турнира по латиноамериканским танцам среди профессионалов, перешедшие из любительской категории накануне весеннего Кубка Кремля и сразу ставшие бронзовыми призерами, Михаил Попов и Анастасия Дубровская рассказали о том, как чувствуют себя в новом качестве, что изменилось в их жизни в связи с переходом в высшую лигу и завоеванным серебром в Блэкпуле на Rising Stars.

В новом качестве



Михаил: В апреле мы для себя по-новому открыли ощущение танцевания на кремлевском паркете, потому что до этого выступали только в любителях. Конечно, волнения было больше, потому что мы выходили на этот знаменитый паркет уже в статусе профессионалов. Ощущения, честно скажу, не были похожи на те, что я ожидал. По-другому ощущается атмосфера на паркете рядом с профессиональными парами. Это было что-то совсем новое лично для меня.

Анастасия: Мне очень понравилось танцевать впервые в представлении пар перед финалом. В любителях у нас такой возможности не было. Это было новое для нашей пары. Я чувствовала благодарность публике, организаторам, вообще моменту, какому-то волшебству между нами. Невероятно красивая была музыка. Мы ощущали себя в новых ролях очень комфортно. По-новому, уникально. Знаете, как говорят: паруса перспектив должны раздуваться ветром возможностей. И вот, наверное, начиная с Кремля я почувствовала, что перед нами открылись новые возможности.

Блэкпул



Анастасия: Во-первых, мы очень соскучились и по зарубежным танцорам, и по педагогам. Очень было радостно в Блэкпуле (турнир Великобритании) увидеть знакомые лица. Поэтому было ощущение благодарности моменту, возможности выезжать за границу, показывать свой танец. Волновались на обоих турнирах, потому что, мне кажется, это ощущалось как-то более по серьезному что ли (смеется). Конечно, к нашей паре было огромное внимание, так как выходили в новой роли. Нельзя было спасовать. Но нас очень хорошо принимали, поддерживали.

"Даже поведение вне паркета меняется"

Анастасия: Нас стали чаще приглашать танцевать шоу. И мы успели уже показать свой новый шоу-номер – румбу. Это было в июне в Сочи. Наверное, стало больше приглашений выезжать куда-то работать с ребятами. Тренировочный график тоже немного поменялся. Он стал более продуктивным. Мы стали подходить с каких-то новых сторон к работе. У нас появилось занятие хореографией, классикой для того, чтобы больше внедриться в базовые принципы танцевания. И в целом наш график поменялся, потому что мы наконец получили двухлетние визы в Англию. Сейчас будем подавать документы на шенгенские. География турниров расширилась.

Михаил: У меня по ощущениям больше всего изменений в тренировочном процессе. С переходом в профессионалы появилось больше осознанности, больше понимания идеи того, что мы танцуем, того, что мы пытаемся донести до зрителей.

Анастасия: Наверное, это зависит от того, что зритель уже встречает тебя как пару с именем, с каким-то результатом. Они уже знают тебя, знают твой танец и хотят еще больше вдохновиться, увидеть что-то новое. Поэтому ты более скрупулезно подходишь к каждому моменту своего танца вплоть до презентации и поклонов. Даже поведение вне паркета меняется. Я считаю, что это тоже важно. И я к этому относиться стала более серьезно, потому что больше детей обращают на тебя внимание, учатся у тебя, тебя приводят им в пример. Так что даже вне паркета мы проделываем большую работу над собой.

Михаил: Есть ощущение, что зрители смотрят не то, чтобы с большим интересом, но действительно очень внимательно. Ты понимаешь, что твой продукт будут изучать. Выходя на паркет, ты уже знаешь, что люди точно будут видеть детали, они будут их обсуждать, будут их копировать. И поэтому уделяешь гораздо больше внимания абсолютно всем деталям в танце.

"Будет танец на кураже"



Анастасия: Готовыми мы уже должны быть как минимум за месяц до турнира. Мы уже это ощущаем, потому что достаточно продуктивное лето было. Но впереди сейчас поездка в Англию. Мы будем танцевать отборочные туры в Гилленгеме. Затем Альберт-холл – основные туры начиная с 1/8. Заключительный турнир у нас будет London Ball. На этих соревнованиях мы концентрируемся полностью на своем танцевании, так как мы там не работаем, и не распыляемся. И это очень здорово! Конечно, немножко выматывает, потому что там нас всегда ждет целый танцевальный марафон. Но у нас будут выходные дни между выступлениями, когда мы сможем реабилитироваться, побегать, как-то привести себя в форму и снова зайти в новый турнир.

Михаил: Все зависит от того, как ты сам себя настроишь. Если ты знаешь свой график, ты понимаешь сколько тебе придется танцевать, то исходя из этого подстраиваешь свой тренировочный процесс до турнира. И на протяжении всех соревнований уже знаешь как тебе восстанавливаться. На том же, например, Блэкпуле у нас был достаточно большой перерыв между Райзинг Старс и основным турниром – пять дней. И, если честно, мы переживали. Советовались с тренерами, что нам нужно делать чтобы не потерять форму. Нужно поддерживать себя в тонусе, при этом не изматываться и быть свежими после перерыва. Возможно, уже по возвращении из Англии будет ощущаться какая-то усталость. Но я уверен, что будет хорошее настроение! Мы получим удовольствие, испытаем наслаждение и будет танец на кураже. По крайней мере хочется в это верить.

"Мы ставим перед собой цели именно танцевальные"

Анастасия: Мы сейчас стараемся раскачать наш продукт, чтобы это было более убедительно, более амплитудно, более контрастно. Стараемся свое тело по-максимуму тоже раскачать, так чтобы зрителя зацепило нашей энергией. И при этом важно не потерять роли мужчины и женщины, не потерять базовые принципы. Очень много работаем над бейсиком. И очень много работаем над парностью. Конечно же хотим повысить еще планку. Мы не думаем просто ее удерживать, планируем еще и еще добавлять.

"Этим событием нужно наслаждаться"



Анастасия: Я бы посоветовала тем, кто впервые будет танцевать в Кремле прежде всего подготовить себя физически, быть уверенным в этой составляющей. Тогда и все остальные компоненты будет легче воспроизвести на паркете. И хотела бы добавить, чтобы каждая пара ощущала внутри благодарность за турнир. Кубок Кремля – особенный турнир, его нельзя танцевать как спортивное соревнование, потому что само участие в нем – уже награда! Этим событием, действительно, нужно наслаждаться и получать от него удовольствие, смаковать каждый момент на этом паркете!

Михаил: Мой совет – чувствовать себя уверенным до турнира. Для этого нужно провести очень хорошую подготовку. Сам турнир достаточно ответственный, и все ощущают определенное давление и нервозность. И это нормально. Потому что кремлевский паркет все-таки особенный и к нему нельзя относиться просто как к соревнованию, там не нужно пытаться кого-то победить. Нужно обязательно почувствовать себя и свою пару частью атмосферы этого вечера. И для того, чтобы это получалось, нужно быть готовым физически, чтобы тело тебя не подводило. Есть примеры ребят, которые выходили туда как на определенный спортивный конкурс и чувствовали себя не в своей тарелке. А те, кто готовились под кремлевскую музыку, просматривали видео перед этим, настраивались и визуализировали себя уже там, тем гораздо проще было поймать кураж и попасть в волну во время турнира.

Анастасия: Я бы еще хотела поделиться своим опытом. Мы с Мишей, когда готовимся конкретно к Кремлю, мы включаем записи наших финалов и танцуем именно под наш финал, так как музыка "Семи ветров" Георгия Мушеева очень интересная, красивая, особенная. Поэтому ее нужно уметь обтанцовывать, слушать и слышать.

Анастасия: Для всех участников у меня такое пожелание: развивайтесь! Это всех раздражает (смеется).

Михаил: Я желаю организаторам чтобы все прошло по плану. Зрителям и участникам – наслаждаться моментом, потому что турнир легендарный и турнир великий! И находиться на нем как в качестве зрителя, так и в качестве танцора — это большая честь, я считаю. Поэтому пусть эти мысли дают силы танцорам и дают хорошее настроение зрителям!