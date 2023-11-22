Как эффективный управленец «Фауста» поставил

Во Дворце на Яузе состоялся премьерный показ неоперной комедии «Фауст». Четвертая стена» театра «Кашемир»

Театр хоть и молодой, но размах постановки впечатлил: дым, языки пламени, выстрелы… Организаторы продумали все вплоть до мельчайших деталей.



Спектакль по мотивам пьесы Николая Евреинова поставлен в лучших традициях драматического театра с поистине оперным размахом. Автор создал пьесу "Четвертая стена" в 1915 году. Это сатира на систему Константина Станиславского и постановки Московского художественного театра той эпохи. В то время театр стремился к тотальному натурализму.

Действие происходит в наше время в некоем провинциальном театре, где эффективный менеджер-директор (Георгий Лежава) и маститый режиссер (Борис Каморзин) берутся за постановку легендарной оперы Гуно. Они уверены, что поставить классику по известной партитуре может любой режиссер, а создать современный и новаторский спектакль – работа, требующая креатива. Рецепт и прост, и сложен одновременно: нужна необузданная фантазия и послушная труппа, остальное дело техники.

К чему средневековые костюмы? К чему тут Мефистофель? К чему оперное пение? В жизни люди так себя не ведут, и вообще не поют, а разговаривают, да и живут не в комнатах из трех стен. В голову директора Пал Палыча приходит замечательная мысль – построить четвертую стену. Придумано – сделано, но во время премьеры все идет не по плану и приводит к абсурдным последствиям.

Увидеть неоперную комедию "Фауст" можно 2, 5, 18 и 26 декабря.