"Бременские музыканты" в кино: Атаманша Аронова и Дюжев в роли Осла

"Бременские музыканты" в кино: Атаманша Аронова и Дюжев в роли Осла
Фото: пресс-служба
Сегодня у нас такое суровое время, что хочется добра, света, чуда. Всего того, что есть в старых добрых сказках.

Именно поэтому сегодня на киноэкраны массово выходят фильмы для семейного просмотра, основанные на всем известных сюжета – "По щучьему велению", "Баба Яга спасает мир". На очереди – "Летучий корабль". А с 1 января в прокате фильм Алексея Нужного "Бременские музыкант". Такого поворота истории вы еще не видели.

В 1969 году был снят мультфильм, песни из которого тогда так полюбились стране, что вышла на пластинке тиражом в 28 миллионов экземпляров. Было в этих композициях что-то несоветское, драйвовое, рок-н-рольное. И вот уже какое поколение знает и любит наизусть хиты про "Ничего на свете лучше нету" и "Говорят, мы бяки-буки".

Фото: пресс-служба

В фильме, который выйдет на экраны спустя 55 лет, эти песни, конечно, тоже звучат, но в новых стильных аранжировках, где есть место и року, и балладам, и даже рэпу. В дополнение ко всем известным шлягерам Геннадия Гладкова один из главных сегодняшних хитмейкеров Максим Фадеев написал несколько новых композиций, который оказались очень органичными. И лента стала по жанру напоминать душевный семейный двухчасовой мюзикл.

Фото: пресс-служба

Впрочем, дети могут не все понять, а вот взрослым будет приятно оказаться на музыкальном фестивале, где выступает группа "Бременские музыкант", увидеть, как лихо Трубадур управляется с акустической гитарой, оценить аллюзии на известные советские фильмы. Например, Кошка при изгнании из королевства скажет: "Господа, вы звери!" И сразу вспоминается финал фильма Никиты Михалкова "Раба любви". Кстати, именно его кинокомпания "ТриТэ" и занималась производством картины. Причем случилось это за рекордный срок – всего 10 месяцев от замысла до воплощения.

На экране – суперзвезды. Тут и Сергей Бурунов в роли Короля, и Мария Аронова, ставшая Атаманшей, и Сыщик в исполнении Константина Хабенского. Но настоящий актерский подвиг совершили Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов, играющие животных и скрытые под звериными масками. Пластический грим каждый день занимал по несколько часов, и результат вас удивит.

Фото: пресс-служба

Удивят и неожиданные сюжетные повороты, которых не было в сказке братьев Гримм и в советском мультфильме Инессы Ковалевской. Мы узнаем про детство Трубадура и его отношения с матерью (Юлия Пересильд), Петух проявит свой звездный характер, а Принцесса предстанет в исподнем.

Словом, скучно точно не будет. Тем более, что в финале картины всех ждет большой концерт. И петь можно будет хором, словно в караоке.  

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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