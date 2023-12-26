Киноляп в легендарном фильме Рязанова наделал шума спустя много лет

Киноляп в легендарном фильме Рязанова наделал шума спустя много лет
Эльдар Рязанов. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Речь идет о фильме "Невероятные приключения итальянцев в России"

Легендарная кинолента Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" обожают миллионы россиян. Эта культовая комедия вышла на экраны в 1974 году в СССР и сразу завоевала сердца зрителей. Людям понравился интересный сценарий, итальянские актеры и активное развитие событий, а также трюки. В то время такое кино было в новинку, поэтому привлекало внимание.

По сюжету, в одной из римских больниц умерла русская пожилая эмигрантка. Перед смертью она рассказала внучке Ольге, что спрятала сокровище в Ленинграде "под львом". Вся компания Ольги и не только полетели туда на поиски богатства. Сюжет невероятно захватывающий по тем временам.

Однако не все знают, что в фильме есть досадные киноляпы. Спустя много лет они до сих пор вызывает огромный общественный резонанс. К примеру, погоня. Для съемок закупили несколько автомобилей "Жигули" и "Москвич". Если присмотреться, то заметно, что белый автомобиль, съезжающий вниз по горе, не попадает на крышу "Жигулей". При этом на следующем кадре перевернутый автомобиль уже стоит на крыше машины. 

Вероятно, режиссер Эльдар Рязанов видел этот недочет, но решил его оставить. Ведь повторять такие съемки было бы слишком затратно и опасно. Ляп пытались скрыть при помощи монтажа, но он все равно заметен.

Источник: Cinema.pravda.ru ✓ Надежный источник

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