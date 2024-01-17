"Присцилла: Элвис и я": в прокат выходит фильм о сожительстве Пресли со школьницей

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", – эта цитата из романа Льва Толстого "Анна Каренина" могла стать эпиграфом к фильму "Присцилла: Элвис и я". Картина выйдет в российский прокат 25 января. Корреспондент "Утро.ру" одним из первых посмотрел ее

Какая девочка не мечтает о романе со знаменитостью! 14-летней дочери офицера ВВС США Присцилле Вагнер сказочно повезло – она оказалась на вечеринке у 24-летнего Элвиса Пресли, который в ту пору служил в армии, но уже был большой звездой и жил в Германии в большом частном доме. Случилась любовь с первого взгляда. В итоге Присцилле было суждено стать единственной официальной женой певца, родить ему дочь и провести бок о бок 14 лет.

Именно про этот период жизни певца и сняла фильм София Коппола по сценарию, написанном самой Присциллой Пресли. Все, что было в ее жизни до и после знаменитого брака, остается за кадром. Картина поэтому и называется: "Присцилла: Элвис и я", хотя среди возлюбленных Присциллы были и Хулио Иглесиас, и Ричард Гир. Да и у Элвиса были романы до, во время и после Присциллы.

А еще у него были большие проблемы с амфетамином (синтетический стимулятор центральной нервной системы, вызывающий зависимость) и снотворными, которые он принимал без конца и без контроля, и на которые подсадил Присциллу. Как следствие, вспышки гнева, когда он мог ударить жену или запустить в нее чем-то, проблемы в сексуальной жизни, когда возлюбленный отказывал горящей от желания Присцилле в близости. Певец пояснял, что не может заниматься любовью до брака и с рожавшей женщиной...

И Присцилла все это сносила ради своего главного в жизни мужчины. А он ее лепил, как Пигмалион Галатею – командовал, какое платье носить, какую прическу делать. "Элвис был мне вторым отцом, мужем и едва ли не Богом. Он научил меня всему: как нужно одеваться, краситься, делать прическу, ходить, вести себя и относиться к нему с любовью и уважением", – рассказывала о тех годах Присцилла.

Все пережитое она потом опишет в биографической книге, которая и стала сюжетной основной фильма. "Я была куклой Элвиса, его живой игрушкой, отвечающей всем его вкусам. Он отправлял меня переодеваться со словами "это платье слишком скучное", "некрасивое", "недостаточно нарядное", - вспоминает жена Элвиса.

Элвиса-актера и Элвиса-музыканта на экране почти нет – лишь по отдельным эпизодам мы понимаем, что он записывает пластинку, снимается в Голливуде, появляется на обложках журналов. Ведь эта история – про Элвиса-человека. Экспрессивного, умеющего делать широкие жесты, страдающего от зависимости, вынужденного жить по указке продюсеров. Певца играет звезда сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди, а супругу воплотила в жизнь Кейли Спейни, получившая номинацию на премию "Золотой глобус".

Элвису было отмеряно всего 42 года. Недавно умерла и его дочь Лиза-Мария Пресли, бывшая жена Майкла Джексона. А бывшая жена жива. Ей 78 лет, но она приехала на 80-й Венецианский кинофестивале, где и была представлена картина по ее книга. Зрители по окончании показа устроили семиминутную овацию, во время которой Присцилла Пресли рыдала. Ведь если для нас история на экране – это сказка про богатых, которые тоже плачут, то для нее – собственная драма и самое счастливое время в жизни.