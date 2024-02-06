Не пропустите самое интересное: афиша с 7 по 14 февраля

Не пропустите самое интересное: афиша с 7 по 14 февраля
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press / www.globallookpress.com
Куда пойти, что посмотреть и что важно обязательно увидеть!

ТЕАТР

"Говори со мной"

Эльдар Трамов выпускает спектакль по пяти одноактным пьесам разных лет из сборника Теннесси Уильямса "Пятерка теннисистам" (перевод с английского Василия Аксенова). Каждая при публикации была предварена небольшим эссе или стихотворением. В постановке заняты: Карен Овеян, Анна Антонова, Данила Гнидо, Анастасия Джентилини, Марина Есипенко, Григорий Здоров, Виталий Иванов, Екатерина Крамзина, Анна Ляхова, Олег Макаров, Яна Соболевская, Александра Стрельцина, Ольга Тумайкина. 

12 и 13 февраля, Театр имени Евг. Вахтангова (Новая сцена). 

"Бабель. Реквием" 

Театр "Револьвер" представляет премьеру "Бабель. Реквием" по циклу рассказов Исаака Бабеля "Конармия". Режиссер – лауреат международных фестивалей "Пространство юных" и "Наш кислород 8.1" Сергей Власов. Художник по костюмам – лауреат премии "Золотая маска" Ксения Сорокина. Постановщик боев – чемпион Росси по историческому фехтованию Сергей Козлов. Автор инсценировки – лауреат премии "Действующие лица", арт-директор международного конкурса новой драматургии "Ремарка" Тоня Яблочкина.

14 и 15 февраля, Галерея "Граунд Солянка".

Фото: пресс-служба

"Лавр"

Масштабное сценическое воплощение режиссером Эдуардом Бояковым выдающегося романа "Лавр" Евгения Водолазкина – одного из главных литературных творений современности. В центре сюжета история человека, сменившего четыре имени на протяжении своего пути – от мальчика-сироты к врачевателю, от юродивого и бродяги до отшельника и святого. Каждое из этих имен соответствовало четырем эпохам его жизни. Они настолько разные, что в какой-то момент герой не улавливает связи между ними. События происходят в разные исторические периоды по всему свету, ибо все существует всегда и везде. В ролях: Леонид Якубович, Дмитрий Певцов и другие.

7 февраля, Театр Армии.

"Соперницы"

Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Рита Хейворт, Ава Гарднер. Голливуд золотой эпохи Голливуда. Яркие черно-белые фотографии, смелые роли, сдержанность или сексуальность, портреты на открытках – все это создавало миф о дивах Голливуда, который живет и волнует до сих пор. Актрисы Елена Яковлева и Наталья Щукина проживут на сцене две судьбы звезд Голливуда – жизнь, в которой было все: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе   о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье… Режиссер спектакля Владимир Панков, создатель собственного направления в театре – Soundrama. 

7 февраля, Театр Эстрады.

"Наследник"

Зрители станут свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка переворачивает ход событий. Каждый, кто присутствует на вечере, узнает много нового о себе и о своих визави.Оказывается, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения. В ролях: Константин Лавроненко, Марина Зудина, Юрий Батурин/Иван Оганесян, Алексей Бардуков, Ксения Лавроненко.

12 февраля, Театр им. М. Ермоловой.                                                                              

МЮЗИКЛ

"В джазе только девушки"

Это история двух музыкантов, которые попадают в криминальный переплет и оказываются в составе женского джазового оркестра. Скрываясь от преследователей, они переодеваются в платья и стараются привлекать к себе как можно меньше внимания. Настолько, насколько это возможно…  В ролях звезды российских мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Александр Казьмин, Андрей Школдыченко, Елена Чарквиани, Лика Рулла, Наталья Быстрова, Андрей Александрин и другие.

9, 10, 11 февраля, "Конгресс Холл".

МУЗЫКА

"Рапсодия в голубых тонах – 100"

Большой джазовый оркестр Петра Востокова представляет праздничную программу, посвященную столетию со дня первого исполнения легендарного произведения Джорджа Гершвина. Именно в этот день ровно сто лет назад, 12 февраля 1924 года, Rhapsody in Blue  была впервые исполнена  в концертном зале Эолиан-холл в Нью-Йорке. 100 лет спустя в Москве прозвучит именно та версия 1924-го года, ныне практически неизвестная широкому кругу любителей музыки.  За роялем в этот вечер окажется один из ярчайших представителей российской современной джазовой сцены Алексей Беккер. 

12 февраля, Большой зал Московской консерватории.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Менделеев. Элементы"

В "комнате гения" гости увидят приборы, изобретенные и используемые ученым в работе: теодолит, отсчетную трубу с окулярным микрометром, калориметр, поляриметр и др., прижизненное издание книги "Основы химии" (1889) – канонического учебника, написанного Менделеевым, "очень секретную" записку, а также личную вещь Дмитрия Ивановича – его очки.  В мультимедийной части – интересные факты и мифы из жизни ученого, карты мест, в которых побывал Менделеев  и свод самых значимых открытий XIX – начала XX века.

С 8 февраля по 17 марта, Старый Английский двор в Зарядье. 

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Габриэле. Итальянская комедия"

Впервые в российском театре – комедия молодых итальянских авторов, во многом биографичная и очень театральная. От традиционной комедии масок (commedia dell’arte) здесь разве что страстный темперамент, стихия актерской импровизации и дерзкий юмор. В остальном же – современный почти ситком, с узнаваемыми типажами студентов, влюбленных в театр, в жизнь, друг в друга. В центре Рима, в крохотной квартирке, пятеро молодых актеров только что дочитали пьесу для их будущего спектакля. Работы нет, денег нет, любви… С любовью оказывается еще сложнее, как только появляется девушка: то ли ангел, то ли демон, и последствия необратимы. Но самое любопытное – где же все это время Габриэле?

9, 10 марта, театр им. Вл. Маяковского.

Фото: пресс-служба / Ольга Стрелец

"Мой дом – твой дом"

Как вы поступите, если обнаружите в шкафу шокирующую находку? Представьте: ваша семья отправляется на отдых, который, как вы предполагаете, должен стать идеальным. Однако, планы рушатся, когда вы неожиданно оказываетесь в самом центре загадочного детектива. Благодаря чувству юмора, взаимной поддержке и мужеству наши герои находят в себе силы преодолеть все трудности. А вы смогли бы? Спектакль Ивана Мамонова придется по душе всем любителям приключений и детективных историй. Он наглядно показывает, как неожиданные обстоятельства могут превратить ваш отдых в захватывающее приключение, полное юмора и комических ситуаций.

22 марта, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

Вадим Репин и Кремлевский оркестр

Лучшие страницы европейского музыкального романтизма – признанные шедевры и симфонические редкости, почти не встречающиеся в афишах, – такую программу выбрали для своего первого совместного концерта всемирно известный скрипач Вадим Репин и дирижер Константин Чудовский для февральского концерта Государственного Кремлевского оркестра. Центром программы станет концерт №1 Макса Бруха – визитная карточка Вадима Репина, чье исполнение признано в мире эталонным.

21 февраля, Большой зал консерватории.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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