Вплоть до этажа: SHAMAN обнародовал точный адрес проживания в Москве

Собрать три шеститысячных "Крокуса" - это подвиг сегодня. Который снова совершил SHAMAN. Чем подтвердил титул самого популярно артиста России

SHAMAN – это еще один из самых высокооплачиваемых исполнителей. Но он помнит, что так было далеко не всегда и что вышел он из простого народа, родившись в городе Новомосковске Тульской области. Да и собственная машина престижной марки у него появилась не так давно.

Певец признается, что и сегодня нередко позволяет себе спускаться в метро. Например, когда в конце прошлого года опаздывал на собственный концерт в Кремле, а город стоял в пробках, он взял да и нырнул в подземку и через несколько минут был уже в центре.

Напомним, звезда Ярослава Дронова зажглась в 2013 году, когда он занял 3-е место в телешоу талантов "Фактор А" и получил приз – "Золотую звезду" Аллы Пугачевой. Потом он участвовал в вокальном проекте "Голос". А на деньги, полученные от Примадонны, поступил в академию музыки имени Гнесиных.

Артист до сих пор помнит точный адрес своего проживания в Москве в ту пору.

"Это было общежитие Гнесинки, расположенное по адресу Хорошевское шоссе, дом 69, – говорит он. – Я с тремя ребятами жил на шестом этаже в комнате 624".

Не исключено, что когда-то там появится мемориальная табличка "Здесь жил SHAMAN (Ярослав Дронов)".