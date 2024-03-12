SHAMAN рассказал, где жил в Москве во время обучения в академии Гнесиных

Вплоть до этажа: SHAMAN обнародовал точный адрес проживания в Москве
Фото: Продюсерский центр SHAMAN
Собрать три шеститысячных "Крокуса" - это подвиг сегодня. Который снова совершил SHAMAN. Чем подтвердил титул самого популярно артиста России

SHAMAN – это еще один из самых высокооплачиваемых исполнителей. Но он помнит, что так было далеко не всегда и что вышел он из простого народа, родившись в городе Новомосковске Тульской области. Да и собственная машина престижной марки у него появилась не так давно.

Певец признается, что и сегодня нередко позволяет себе спускаться в метро. Например, когда в конце прошлого года опаздывал на собственный концерт в Кремле, а город стоял в пробках, он взял да и нырнул в подземку и через несколько минут был уже в центре. 

Напомним, звезда Ярослава Дронова зажглась в 2013 году, когда он занял 3-е место в телешоу талантов "Фактор А" и получил приз – "Золотую звезду" Аллы Пугачевой. Потом он участвовал в вокальном проекте "Голос". А на деньги, полученные от Примадонны, поступил в академию музыки имени Гнесиных. 

Фото: Продюсерский центр SHAMAN

Артист до сих пор помнит точный адрес своего проживания в Москве в ту пору.

"Это было общежитие Гнесинки, расположенное по адресу Хорошевское шоссе, дом 69, – говорит он. – Я с тремя ребятами жил на шестом этаже в комнате 624".

Не исключено, что когда-то там появится мемориальная табличка "Здесь жил SHAMAN (Ярослав Дронов)". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Заменившие русских туристы разочаровали Турцию жадностью

Путешественники тратят недостаточно денег

"Мне обидно": Агутин откровенно высказался о живущей в США дочери

Певец сокрушается, однако отдает должное таланту наследницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей