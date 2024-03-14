Не пропустите самое интересное: афиша с 19 по 26 марта

Не пропустите самое интересное: афиша с 19 по 26 марта
Фото: Роман Денисов / Global Look Press / www.globallookpress.com
Весна - время обновления и радости. Подарите себе хорошее настроение! Подборка "Утро.ру" вам поможет в этом!

ФОРУМ

VERSOUS

Международный форум для предпринимателей и выставка VERSOUS уже успели зарекомендовать себя как успешный и резонансный международный бизнес-проект. В 2023 году в мероприятии приняли участие 150 компаний, 4 579 предпринимателей и 115 спикеров. В этом году гостей и участников ждет еще более масштабная и насыщенная программа, аудитория мероприятия более 5000 посетителей. Трехдневная выставка будет интересна и познавательна не только для бизнес для всех жителей и гостей столицы. Все три дня гостей также будут баловать гастрономические партнеры проекта – все желающие смогут попробовать разные кухни мира и лично оценить, как изменилось качество кулинарных предложений в России.

Билеты на сайте https://versous.ru/ticket

19-21 марта, "Экспоцентр".

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

"Тысяча и одна ночь"

Больше четырех десятилетий балет "Тысяча и одна ночь" с успехом идёт по всему миру в великолепной постановке театра "Кремлевский балет".  Хореограф-постановщик – основатель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров сочинил хореографическую сказку, красочную феерию, в основе которой гармоничное сочетание образной музыки и классической хореографии. С детства любимые – Синдбад, Алладин, Джин и Царевна Будур, пряное очарование арабского востока…Сценограф спектакля выдающийся художник Таир Салахов создал мощные декорации в свойственной ему особой благородной манере, где стройность линий соседствует с контрастностью и сочностью цвета.

21 марта, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба

МУЗЫКА

Вадим Эйленкриг

Музыкант года по версии “Радио Jazz 89.1 FM”, один из лучших трубачей России и Европы, продюсер и композитор, ведущий телеканала "Россия-Культура" представит авторскую программу Newborn – смесь современной инструментальной музыки на стыке жанров. Свежий релиз задал новый вектор в карьере музыканта. В отличии от предыдущих работ, в альбом вошли только авторские композиции, аранжированные Eilenkrig Crew.

23 марта, Градский-холл.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Когда мы умели летать"

В этой постановке актеры Сати Спивакова и Владимир Кошевой исполнят поэтическую программу, составленную из стихотворений двух выдающихся поэтов Серебряного века: Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Зрители смогут стать свидетелями пылких признаний, глубоких размышлений и мучительных переживаний. Поэтический дуэт обрамляет третий голос: аккордеонист-виртуоз Никита Власов сопровождает стихотворения завораживающей музыкой, которая становится неотъемлемой частью повествования, усиливая эмоции и передавая тончайшие нюансы стихов. 

25 марта, Театр им. М. Ермоловой.

ВСТРЕЧА

"30 лет аншлагов"

В рамках празднования 10-летнего юбилея Театра танца TODES состоится творческая встреча с Аллой Духовой Уникальная история прославленного хореографа, путь к успеху и достижения, преодоление препятствий и трудностей, источник вдохновения и мотивация для творчества – из первых уст от Аллы Духовой. История успеха будет сопровождаться историческими кадрами с выступлений и закулисной жизни легендарного коллектива и ее художественного руководителя. Многие уникальные архивные материалы впервые будут представлены широкой общественности. Зрителей ждут выступления балета и студий-школ TODES, а также участие специальных гостей.

26 марта, Театр танца Аллы Духовой Todes.

Фото: пресс-служба

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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