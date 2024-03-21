Появились первые кадры нового фильма "Битлджус" от Тима Бертона

Появились первые кадры нового фильма "Битлджус" от Тима Бертона
Фото: Warner Bros
Картина выйдет в сентябре

Известный режиссер Тим Бертон решил снять продолжение культового фильма "Битлджус", который вышел в свет в 1988 году и получил премию "Оскар" за лучший грим. В команду он взял Майкла Китона и Вайнону Райдер, которые были задействованы в прошлой картине, а также звезду "Уэнсдей" Дженну Ортегу. 

Подробности сюжета пока держат в тайне. Единественное, что известно – события будут происходить спустя несколько десятилетий после смерти одного из членов семьи Дитц. В итоге это вернет всем известного духа Битлджуса. 

В новых кадрах из фильма можно увидеть главных героев вместе, в том числе и Кэтрин О'Хару, которая тоже сыграла в первой картине.

Фото: Warner Bros

По словам режиссера, он долгое время обсуждал продолжение "Битлджуса" вместе с Майклом Китоном. И в течение нескольких лет они не считали нужным это делать, поскольку не чувствовали подходящего момента.

Сообщается, что в "Битлджус 2" также сыграет Моника Беллучи, Артур Конти и Уилльям Дефо. Тим Бертон утверждает, что для съемок он снова решил вернуться к классическому созданию эффектов в ручном формате, чтобы сохранить дух первого фильма. Мировая премьера ожидается уже в сентябре этого года.

Источник: Entertainment Weekly

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