Не пропустите самое интересное: афиша с 29 марта по 5 апреля

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МЮЗИКЛ

"Ничего не бойся, я с тобой"

Этот мюзикл получил высшую награду сразу в двух номинациях на 12-й Национальной премии "Событие года". И это справедливо, ведь "Ничего не бойся, я с тобой" стал настоящим хитом среди культурных мероприятий Москвы и стабильно возглавляет рейтинг лучших музыкальных спектаклей. Только за первые восемь месяцев проката мюзикл был сыгран 260 раз, а его зрителями стали более 450 тысяч человек.

Ежедневно, МДМ.

ТЕАТР

"Мой дом – твой дом"

Постановка пьесы Иана Огилви в жанре криминальной комедии станет режиссерским дебютом заслуженного артиста России Ивана Мамонова. Перед зрителями развернется детективная история: главные герои отправляются на отдых. Долгожданный отпуск быстро выходит из-под контроля после одной шокирующей находки… В ролях: Джульетта Шабанова, Елена Захарова, Денис Кутузов, Вадим Колганов, Иван Мамонов, Евгений Козлов, Артём Минин, Владимир Шульга, Анастасия Акатова, Лана Крымова, Карина Муса.

5 апреля, Театр на Трубной.

"Люблинский штукарь"

Это спектакль по мотивам одноименного романа Нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера. Режиссер Яна Тумина работает на стыке театра драмы, театра художника, театра кукол и предмета и, чтобы реализовать свое видение этого литературного произведения на сцене, режиссер написала оригинальную пьесу. В течение двух актов перед зрителем будет разворачиваться история фокусника Яши Мазура, который попав в ловушку собственных уникальных возможностей, оказывается на пороге гибели. Это история о гении, о возвращении к себе и об обретении подлинной свободы.

6 и 7 апреля, театр "Шалом".

"Буду сниматься в кино"

Премьера этого спектакля по пьесе известного сценариста и драматурга Нила Саймона состоялась 21 февраля на сцене Большого Драматического театра им. Г. А. Товстоногова (Санкт-Петербург). Теперь его оценят и москвичи. Блистательное актерское трио – Андрей Смоляков, Евгения Дмитриева и Мария Мацель – представят постановку Владимира Золотаря о любви и прощении.

2 апреля, Театр им. Маяковского (Основная сцена).

"В поисках счастья"

Пьеса "Эмигранты" польского драматурга Славомира Мрожека в середине прошлого века было олицетворением той эпохи, однако оказалась невероятно актуальным и сегодня. В очередной ее постановке заняты два актера, очень разные по фактуре, бэкграунду и амплуа. Это – один из самых брутальных артистов Максим Дрозд и один из самых интеллигентных – Дмитрий Исаев. Играют они, соответственно, Работягу и Интеллигента. Оба героя эмигрировали в чужую страну, надеясь на лучшую долю, на новую работу, новых друзей, новую жизнь. Но вынуждены уже три года жить в подвале, в совершенно нечеловеческих условиях, за которые еще и нужно платить деньги...

5 апреля, Театриум на Серпуховке.

ДЕТЯМ

"Руми – защитник Вселенной"

Чтобы рассказать юному поколению, что такое космос, был поставлен уникальный мюзикл для детей "Руми – защитник Вселенной". По сюжету межгалактический пират Блот и его коварный помощник Нери готовы на все, чтобы подчинить себе Вселенную. Им противостоят молодые герои – выпускник школы спецагентов Руми и обыкновенная московская семья: папа, мама, смышленый школьник Артур и его подруга, юная балерина Лиза. Зрителей ждут уникальный видеоконтент, космические декорации и невероятные спецэффекты, захватывающие трюки и лазерные сражения.

6 апреля, Театр на Мельникова.

СКОРО

"Музыка нашего времен"

Этот вечер современной вокальной музыки проводится в сотрудничестве с фестивалем современной оперы "Приглушенные голоса". Зрителям представят две камерные оперы композитора Татьяны Чудовой: "Сон Татьяны" по мотивам знаменитого эпизода из романа "Евгений Онегин" и премьеру фантастической моно-мини-оперы "Голова профессора Доуэля". Художественный руководитель и продюсер проекта – Карина Погосбекова.

15 апреля, Малый зал "Зарядья".

КИНО

"Золото Рейна"



Независимая дистрибьюторская компания Arthouse выпускает в российский прокат захватывающую историю о гангстерах и рэперах в духе раннего Гая Ричи. Один из самых титулованных режиссеров Германии – Фатих Акин – снял фильм о пути популярного немецкого рэпера Xatar'а: детство в гетто, криминальная юность, дерзкое похищение золота на 1,7 млн евро и слава.

С 11 апреля.

МАСТЕР-КЛАСС

"Как сделать город зеленее?"



Политехнический музей приглашает на мастер-классе ландшафтного архитектора Алены Пановой. Вы узнаете, какую роль растения играют в городской среде, как они влияют на самочувствие горожан и как при помощи простых решений сделать свой город зеленее. А также разберетесь в принципах ландшафтной архитектуры и попробуете себя в роли архитекторов городской среды: решите, какие элементы озеленения нужны в городе, и даже создадите прототипы городов с дорогами, зданиями и различными растениями. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

31 марта, выставка-форум "Россия" (павильон № 59).

ВЫСТАВКА

"Москва без окраин. Очаково-Матвеевское"

Выставка рассказывает о районе Очаково-Матвеевское, расположенном на западе Москвы. На выставке разным территориям внутри района присвоены наборы тегов: "деревни и села", "промышленность", "природа" и "новое жилье". С помощью этих тегов посетители смогут найти сходства и различия между частями района – например, на одних территориях раньше располагались деревни, а на других – промышленные производства. Кроме того, экспозиция рассказывает про значимые культурные и архитектурные места.

До 16 июня, Музей Москвы.



