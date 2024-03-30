Цыплакова рассказала о самом нужном для России кино сегодня

В Тобольске открылся Третий открытый фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора". Жюри полного метра возглавляет Народная артистка России Елена Цыплакова.

В 2023-м в официальный российский официальный кинопрокат вышло 192 отечественных фильма. Они собрали15 млрд 638 млн рублей. В этом году делается акцент на экранизации советских сказок и мультфильмов. А какие фильмы хотела бы видеть Елена Цыплакова? Этот вопрос знаменитой актрисе задал корреспондент "Утро.ру".

"Я жду кино, насыщенного определенными высшими смыслами, – признается кинозвезда. – При этом с удовольствием смотрю и картины, которые могут доставить радость, создать хорошее настроение".

"Мне хочется, чтобы сегодня было больше фильмов о людях, об их жизни, – продолжает Цыплакова. – Ведь, как писал Достоевский, мелочи в жизни так же важны, как и серьезные события. И сейчас, когда идет Год семьи, важно, чтобы на экране были примеры для подражания. Хочется видеть кино про отношения, которое помогало бы людям осознавать себя, воспитывало бы их, становясь опосредованным жизненным опытом. Крайне важно, чтобы зритель после просмотра вышел и размышлял. Искусство должно давать человеку возможность внутренне развиваться, это сегодня особенно важно".