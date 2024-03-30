Борзова создавала пронзительный спектакль об авторе хитов Леонтьева и Долиной

Борзова создавала пронзительный спектакль об авторе хитов Леонтьева и Долиной
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Зиновьев написал более двухсот песен. Они есть в репертуаре Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Михаила Боярского и еще множества самых больших эстрадных звезд. "Полет на дельтаплане", "Паромщик", "Зеленый свет" - хиты на все времена. Рифмы, строчки, и строфы Зиновьева продолжают жить благодаря своей глубине, искренности и доброте. А память о самом Николае Николаевиче продлевает его супруга - известная актриса театра и кино Елена Борзова.

Моноспектакль "В разрыве облаков" Елена Борзова привезла в Тобольск. Здесь в эти дни проходит Третий открытый российский фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора". Лучшие картины, качественные спектакли, увлекательные мастер-классы – фестиваль стал долгожданным событием для города.

"В разрыве облаков" Елены Борзовой – это признание в любви к мужу, поэту, гражданину. Это размышление о природе вдохновения и магии слова. Это исторические хроники от великого пожара Рима 64 года до битвы на реке Калке в 1223-м, от дуэли Пушкина в 1837-м до аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-м. Что объединяет все драматические события? Появление кометы Галлея, которая пролетает над нашей планетой каждые 75-76 лет и считается предвестницей бед и катаклизмов.

Эта комета и связанные с ней драматические события на Земле всю жизнь чрезвычайно интересовали Николая Зиновьева. В 1985-м он напишет песню "Комета Галлея", которую Валерий Леонтьев исполнял на "Голубом огоньке". А спустя год появится поэма "Знамение, или Евангелие от кометы". Это серьезное произведение и взяла за основу моноспектакля вдова Николая Зиновьева.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Ей удалось соткать в единое полотно роман в стихах Николая Николаевича, его дневниковые записи и собственные воспоминания. Детство, отец, первая любовь, первый сборник... Мало кто знает, что уже в 22 года Зиновьев стал членом Союза писателей. Но не забронзовел. 

Вот и Елена Борзова показывается мужа на сцене не безгрешным памятником, а живым человеком – эгоистичным в быту, едва не убитым в молодости хулиганами, страдающим из-за отсутствия детей. А сама в мгновение ока перевоплощается в героев его произведений – на ней той римская тога, то кафтан дружинника, то пушкинская крылатка... 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Меняются люди, события, явления. Но связывает их актриса не только  появляющейся снова и снова таинственной кометой Галлея, но и про помощи предметов, которые были всю жизнь рядом с Зиновьевым – ручного фонарика, бинокля, тетради. Кажется, что он сам сейчас рядом – и с нами, и со своей талантливой женой.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Елена Борзова – не только актриса и педагог, но и блистательный декламатор. И этот моноспектакль – пример того, как может воздействовать Слово на слушателя, как способно гипнотизировать и увлекать. Каждая строчка – глубокий образ. Каждая мысль – откровение. Каждая история – захватывающая повесть. Без надрыва, без наигрыша, без придыхания Елена Борзова почти полтора часа держит внимание зрителей. Влюбляя их в удивительный по чистоте, ясности и глубине мир стихов и песен Николая Зиновьева.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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