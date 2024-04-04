Тиньков* крупно опозорился во время отдыха со слепым Бочелли

Бывший банкир сделал необдуманный жест

Российский бизнесмен Олег Тиньков* поделился в соцсетях кадрами, как отдыхает вместе со знаменитым тенором Андреа Бочелли. Вместе они решили исполнить песню "O sole mio", и во время пения бывший банкир сильно опозорился. Но в меньшей степени из-за своего вокального мастерства.

Тиньков* стоял в обнимку с Бочелли, а рядом с ними были их супруги. Как заявил олигарх, он часто проводит время вместе со знаменитым итальянцем, поскольку тот является его соседом. Он похвастался, что ему удалось перепеть легендарного певца, хотя многие подписчики в соцсетях и настаивают, что ему медведь оттоптал оба уха.

После исполнения композиции Тиньков* настолько преисполнился, что поспешил взмахнуть рукой в сторону Бочелли, чтобы дать пять. Однако он не учел, что артист является слепым.

Подобный жест вызвал бурную реакцию публики. Люди поспешили напомнить бизнесмену, что вряд ли певец мог заметить его поднятую руку. На что Тиньков* поспешил объяснить свое поведение лаконичной фразой.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ