Расторгуев назвал "чушью" новости о собственной госпитализации

"Бесит все": неожиданные новости вывели Расторгуева из себя
Николай Расторгуев. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста возмутило, что о состоянии его здоровья распространяют слухи

Николай Расторгуев отреагировал на новости об экстренной госпитализации. Артист возмутился появлением непроверенной информации о собственном здоровье, назвав ее неправдивой.

Ранее сообщалось, что Расторгуев был вынужден отправиться в больницу в сопровождении личного врача из-за проблем с сердцем. У знаменитости установлен кардиовертер, который требует регулярного обслуживания. Медики заподозрили, что прибор начал сбоить. Артисту, по заявлению источников, нужно было пройти дополнительные обследования.

Однако лидер группы "Любэ" в беседе с журналистами эту информацию не подтвердил.

"Чушь собачья, уже бесит все", – приводит его слова "Звезда".

При этом его супруга отметила, что Расторгуев проходит плановое обследование.

В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что музыканта госпитализировали на частном самолете в одну из немецких клиник из-за проблем с сердцем. Позже артист заявлял, что подобные сведения – пустые слухи. Из России он никуда не уезжал, а появившиеся новости называл "чушью". 

Ранее стало известно, что продюсерскую компанию Расторгуева могут засудить на 2 млрд рублей.

Источник: Звезда
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