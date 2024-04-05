"Бесит все": неожиданные новости вывели Расторгуева из себя

Артиста возмутило, что о состоянии его здоровья распространяют слухи

Николай Расторгуев отреагировал на новости об экстренной госпитализации. Артист возмутился появлением непроверенной информации о собственном здоровье, назвав ее неправдивой.

Ранее сообщалось, что Расторгуев был вынужден отправиться в больницу в сопровождении личного врача из-за проблем с сердцем. У знаменитости установлен кардиовертер, который требует регулярного обслуживания. Медики заподозрили, что прибор начал сбоить. Артисту, по заявлению источников, нужно было пройти дополнительные обследования.

Однако лидер группы "Любэ" в беседе с журналистами эту информацию не подтвердил.

"Чушь собачья, уже бесит все", – приводит его слова "Звезда".

При этом его супруга отметила, что Расторгуев проходит плановое обследование.

В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что музыканта госпитализировали на частном самолете в одну из немецких клиник из-за проблем с сердцем. Позже артист заявлял, что подобные сведения – пустые слухи. Из России он никуда не уезжал, а появившиеся новости называл "чушью".

Ранее стало известно, что продюсерскую компанию Расторгуева могут засудить на 2 млрд рублей.