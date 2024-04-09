Награжденный Сталиным святой: в театре Моссовета премьера спектакля о Луке Крымском

Награжденный Сталиным святой: в театре Моссовета премьера спектакля о Луке Крымском
Фото: пресс-служба
Театр считается светским храмом искусства. И говорить с его сцены о религии и святых - задача всегда непростая. Важен особый вкус и такт в разговоре на столь деликатную тему. Театру им. Моссовета, представившему спектакль о святителе Луке Крымском, удалось найти правильную тональность и грамотно расставить акценты

Если вспоминать постановки о силе веры, то сразу хочется выделить "Лавр" Эдуарда Боякова в Новом театре и литературно-музыкальный спектакль по рассказам епископа Тихона (Шевкунова) "Несвятые святые". Каждый из них становился событием для светской Москвы.

А 15 апреля православные будут отмечать 147-летие со дня рождения святителя Луки Крымского. В театре им. Моссовета про жизнь Валентина Войно-Ясенецкого, как в миру звали святителя , рассказывают актриса Екатерина Гусева и иеромонах Кирилл (Перегудин), действующий насельник Московского Данилова монастыря. Это сочетание светского и духовного дает мощный эффект. А обаяние, женственность и голос Екатерины Гусевой добавляют спектаклю света и тепла. Она на сцене – это образ и супруги Войно-Ясенецкого, и Богородицы. 

За основу литературно-музыкальной постановки под символичным названием "Между небом и землей" были взяты фрагменты Евангелия и отрывки автобиографической книги святителя "Я полюбил страдание". Архиепископ Крымский и Симферопольский Лука работал над ней, уже будучи слепым – диктовал ее своему секретарю в 1958-м, за три года до кончины. Через полвека он будет канонизирован Русской православной церковью как священноисповедник.

Фото: Утро.ру

И его тернистый путь к вере, полный гонений, потерь и горя показан в этом спектакле – учеба в художественной школе и на медицинском факультете Киевского университета, работа земским врачом, болезнь и смерть жены, три ареста и ссылки, написание главного труда жизни "Очерки гнойной хирургии", за которую действующий священник получит Сталинскую премию I степени. Валентина Войно-Ясенецкого обвиняли в "недовольстве советской властью и проводимой ею политикой, контрреволюционных взглядах на внутреннее и внешнее положение СССР, клеветнических взглядах на РКП(б) и Иосифа Сталина, пораженческих взглядах в отношении СССР в предстоящей войне с Германией". Как рассказывали современники, один его непрерывный допрос длился с 23 ноября до 5 декабря 1937 года, вызвав изнеможение и галлюцинации, когда он подписал протокол с признанием в участии в "контрреволюционной нелегальной церковно-монашеской организации". Но не только не сломался, пройдя тюрьму Ташкента, лагери Туруханска и Красноярска, но еще больше укрепился в вере.

Рассказ о жизни святителя на сцене театра им. Моссовета сопровождают Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря, Сибирский мужской хор и Большой детский хором имени В.С. Попова. Сто хористов исполняют два десятка музыкальных композиций, которые символизируют не только жизнь Святителя Луки, но и историю большой страны: от "Аве Мария" и древних православных песнопений до "Не для тебя придет весна", "На сопках Манчжурии" и "Вставай, страна огромная!"

На заднике сцены в это время мелькают кадры документальной кинохроники, виды Киево-Печерской лавры, фотографии Войно-Ясенецкого, его родителей, жены и детей. А еще специально для этого спектакля был создан анимационный фильм о жизни святого.

Спектакль получился серьезный, глубокий, умный. Таких в Москве сейчас очень мало. И постановка театра им. Моссовета кажется глотком живительной влаги. Так нужной всем нам сегодня.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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