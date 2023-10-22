Домогарова лишили главной роли в театре Моссовета: все из-за поездки на Кипр

Конфликт актера с руководством вышел в публичное поле

Александра Домогарова внезапно сняли с роли Тартюфа в постановке "Тартюф или Обманщик" – художественный руководитель Марчелли с директором Алексеем Черепневым уже выдали соответствующее распоряжение. При этом, как узнал МК, в документе говорится, что актер якобы отказался от роли по собственному желанию.

Тем не менее, многие знают о конфликте Домогарова с начальством. Репортеры рассказывали, что Домогарову пришлось объяснять причину своего отсутствия на репетиции 13 сентября. Артист ездил на Кипр, где проходил в тот момент один из кинофестивалей.

Руководство объяснило провинившемуся Домогарову, что Кипр, на минуточку, входит в перечень недружественных государств. Поэтому Александру следовало согласовать свою поездку в письменном порядке с худруком и директором театра Моссовета.

Актер был в ярости, пишет обозреватель МК: обещал даже привлечь юристов. Любопытна следующая деталь: приказ о распределении ролей в спектакле издали спустя два дня после поездки Домогарова на Кипр – 15 сентября. А на фестиваль его пригласил аж советник посольства РФ в республике Кипр Радченко. И на репетицию, которая состоялась 29 числа, артист пришел, заблаговременно обговорив время. Но руководство, кажется, все равно заставило его объясняться.