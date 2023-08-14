"Режим молчания": Домогарова разбило страшное горе

Сын звезды сообщил печальную весть

Народный артист России Александр Домогаров всегда пользовался огромной популярностью у российского зрителя. 60-летний актер театра и кино исполнил множество успешных ролей, благодаря чему заслужил любовь миллионов россиян, а в особенности – представительниц прекрасного пола.

Лишь официально музыкант был женат трижды. Вторая супруга - Ирина Гуненкова – подарила ему наследника. Александр Домогаров-младший унаследовал от отца не только имя, но и талант актера. Однако творчество со временем отошло на второй план, потому что на протяжении нескольких лет на руках сына умирала его мать.

В минувшее воскресенье, 13 августа, Александра Домогарова разбило страшное горе – Ирина Гуненкова скончалась после продолжительной болезни. Сын звезды фильма "Марш Турецкого" сообщил страшную весть в социальных сетях.

"Мамочка ушла сегодня утром!", – написал Александр Домогаров-младший.

По данным "Общественной службы новостей", женщина боролась с онкологическим заболеванием два с половиной года. Как отмечает телеканал "360", медики оказались бессильны перед страшным недугом и отправили пациентку домой.

Сын Александра Домогарова подчеркнул, что его любимая мама ушла дома, в окружении родных и близких людей. Сам народный артист ввел в своем блоге "режим тишины" и попросил подписчиков отказаться от комментариев.

Напомним, ранее Александр Домогаров-младший отказался от съемок, чтобы проводить больше времени с умирающей матерью.