Настоящее предательство: Домогаров заговорил о разбившейся дочери Кончаловского

Актер вспомнил о выходке режиссера

Осенью этого года исполнится 10 лет с тех пор, как дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского попала в страшную автомобильную аварию, в результате которой впала в кому. Тогда многие знаменитости, среди которых был и актер Александр Домогаров, выразили режиссеру поддержку.

Все окружающие вели себя деликатно и уважали право режиссера не раскрывать душу. Жаль только, признался журналистам Домогаров, он не проявил такого же душевного тепла в ответ.

Когда бывшая жена Александра Домогарова заболела раком, он разумеется, бросил все, чтобы окружить женщину заботой. Что сделал в тот момент Андрей Кончаловский? Решительно снял подчиненного со всех спектаклей, где тот был задействован.

"Мы вместе с сыном за ней ухаживали. Конечно, это отнимало силы", – заявил Домогаров.

В продолжение темы заговорил Александр Домогаров о разбившейся дочери Андрея Кончаловского. Подчеркнул, что в тот тяжелый момент, что случился осенью 2013 года, с режиссером все вели себя очень бережно, чтобы не ранить его еще сильнее. Когда же несчастье случилось в семье Александра Домогарова, представитель династии совершил настоящее предательство и проигнорировал возможность отплатить актеру театра за проявленное ранее душевное тепло.

"Когда в его семье случилась беда, все, и я в том числе, отнеслись с пониманием. А он – нет", – поджал губы Александр.



К слову, Александр Домогаров в этой сложной ситуации держится вполне неплохо. У его сына разговоры о болезни матери вызывают настоящую истерику.

