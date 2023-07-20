"Лечение бесполезно": сына Домогарова заклевали из-за умирающей матери

Болезнь не оставляет женщины шансов

Сын знаменитого российского артиста Александра Домогарова столкнулся с ужасным испытанием. Александр Домогаров-младший наблюдает за тем, как постепенно угасает его мама. Бывшая жена звезды "Марша Турецкого" Ирина Гуненкова страдает неизлечимой болезнью.



Удивительно, но в такой трагический момент нашлись люди, которые набросились на молодого мужчину. Дело в том, что шансов на спасение Ирины не осталось. Врачи развели руками и посоветовали скрасить последние минуты ее жизни присутствием близких. Именно это заставило Домогарова-младшего отказаться от кинопроекта, над которым он работал. Однако некоторым показалось, что мать на смертном одре – недостаточно уважительная причина для того, чтобы "отлынивать" от работы.



Молодой режиссер до последнего надеялся, что ему удастся совместить работу и выполнение обязанностей любящего сына. Однако случилось так, что он должен все свое время проводить у постели медленно угасающей от онкологии матери. Режиссер трудился над кинолентой "Она такая классная". Сейчас он вынужден приостановить работу.

"Лечение перестало помогать (…) Теперь живу в кошмаре (…) Возможности организма матери исчерпаны, врачи прекращают лечение", – поделился страшными переживаниями Домогаров-младший.

Отец молодого человека прокомментировал ситуацию. Домогаров сообщил: после того, как врачи заявили, что больше не видят смысла в лечении его бывшей жены, сын оказался в ужасной ситуации. У Александра не было другого выбора, кроме как оставить работу и быть с матерью до конца.

К слову, недавно Садальский показал кадры жуткой драки с Домогаровым.

