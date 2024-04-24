От стахановки до проститутки: как менялся образ москвички

Героиня труда, кормящая мать, звезда экрана или королева ночной жизни - кто она, настоящая жительница столицы?

С точки зрения официальной пропаганды москвичка 20-30-х годов прошлого века выступает с трибуны, прыгает с парашютом, водит трамваи, строит метро. Таким женщинам посвящено несколько залов выставки "Москвичка. Женщины советской столицы", которая стала главным проектом года Музея Москвы. Актриса Любовь Орлова, жена вождя Надежда Крупская, художник по ткани Людмила Маяковская, замначальника Метростроя Татьяна Федорова смотрят на нас с афиша, плакатов, фотографий и портеров работы Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Аристарха Лентулова, Александра Тышлера, Константина Юона, Петра Кончаловского и других художников прошлого столетия. Свыше 2000 экспонатов из более 30 российских музеев и частных коллекций!

Но кураторы выставки обращают внимание не только на стахановок, жен ответственных партработников и звезд экрана. Они напоминают, что во времена НЭПа Москва изобиловала подпольными казино и притонами, а ночная жизнь била ключом. Это было время свободных отношений и нравов. Семейная политика большевиков по мировым меркам считалась крайне радикальной – аборт впервые в мире стал легальным, а фактический брак приравняли к зарегистрированному. Причем развестись можно было в одностороннем порядке просто по почтовому уведомлению. Предполагалось, что все это "раскрепостит" женщину для работы на фабриках и заводах наряду с мужчинами. И она будет устанавливать производственные рекорды в цеху и в поле.

Но на практике такие вольности привели лишь к расцвету "свободной любви", разгулу проституции и падению рождаемости. В советских женских журналах тех лет объяснилось, что женщина становится проституткой не от распущенности, а от нужды и классового неравенства. Надежда Крупская настаивала именно на такой позиции, поэтому жриц любви в РСФСР стали направлять в земледельческие коммуны, профшколы или трудовые колонии, позволяющие получить новую профессию. Отсюда и плакат – "сознательная" работница в красной косынке останавливает выходящую на панель "буржуазку" в узком платье.

На выставке много работ экспозиции посвящено этой деликатной теме. Тут и порицающие продажу тела слоганы в духе "Коммунизм – могила нищенству и проституции", и портрет сутенера, и стихи Демьяна Бедного: "Перья, пудра, краски, мушки, // Блеск поддельной красоты, // Продающиеся "душки", безобразные "коты". Картина Федора Богородского "Кот" ("Хулиган") из знаменитого цикла "Московское дно" – отличная иллюстрация!

Но москвичка – это еще и стрелявшая во Владимира Ленина "террористка" Фанни Каплан, и жена "врага народа" писательница Лидия Сейфуллина, и схиигуменья Фамирь, которую с двумя сестрами Покровской женской обители арестовал и отправили в ссылку в Иркутскую область...

Документы, адреса, личные вещи – все это делает выставку очень живой, человечной. Кто бы мог подумать, например, что Вера Мухина, которую все знают как автора "Рабочего и Колхозницы" не только была модницей, но и сама занималась дизайном вещей. Ее туфли и головные витрины – тут же в витрине.

Посмотрите на то, как одевались, как красились, чем увлекались советские женщины. Вы удивитесь.