Не пропустите самое интересное: афиша с 1 по 11 мая

Не пропустите самое интересное: афиша с 1 по 11 мая
Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press / www.globallookpress.com
Майские праздники - это возможность не только отдохнуть, но и с пользой, интересно провести время. Подборка лучших событий по версии "Утро.ру" поможет сориентироваться в многообразии культурных событий столицы. И выбрать самое достойное!

ТЕАТР

"Красавец-мужчина"

Красавец мужчина, о котором мечтают все женщины – какой он? Он словно сошел с обложки модного журнала! Его трудно не заметить, ведь его внешность безупречна. Он достоин любви с первого взгляда. Но… за красивым фасадом скрывается циник и манипулятор, мечтающий о благополучной жизни за счет женщин. Он не умеет любить и пойдет на все ради материальных благ. Он переступит через моральные принципы в обмен на беззаботное существование. Сейчас мы называем таких мужчин нарциссами, абьюзерами и альфонсами. Проблемы, которые поднимал Островский, актуальны и в современной жизни. Режиссер – Дмитрий Астрахан.

11, 12 мая, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"Симон"

Роман Наринэ Абгарян "Симон" вышел в 2020 году и стал лидером продаж, переживая уже третье издание, но до сих пор оставаясь неизвестным театральной публике. Легкий язык и потрясающее чувство юмора Абгарян, краски, запахи и звуки залитой солнцем Армении вовлекают в эту историю зрителей любого возраста и на действенных примерах учат прощению, уважению и безусловной, поверх шаблонов, любви. Бедный каменщик Симон из горного армянского городка за свою честную жизнь не нажил никакого богатства кроме одного – коллекции женских сердец, ювелирно собранных им из разбитых горем осколков. Симона больше нет с ними, но у каждой из пяти женщин есть история встречи и расставания с пусть неидеальным, но чутким и любящим человеком. В главной роли Алексей Дякин. Режиссер – Денис Хуснияров.

6 мая, Театр им. Вл. Маяковского.

Фото: пресс-служба / Сергей Петров

КОНЦЕРТ

"Юрий Башмет. Большой Пасхальный концерт "От меня это было"

В праздничные пасхальные дни зрителей ждут на торжественный музыкально-поэтический концерт, участниками которого станут актер театр и кино Игорь Петренко, Московский камерный ансамбль​ "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета и два ведущих хора России – Праздничный мужской хор Данилова монастыря и Государственный Академический Хор им. А.В. Свешникова. Музыкальная концепция и оригинальная музыка специально для "Большого Пасхального концерта" написана современным композитором Петром Корягиным, известным своими духовными произведениями для хоров и сочинениями для оркестров.

10 мая, зал "Зарядье".

Фото: пресс-служба

Посвящение Чайковскому

Государственный Кремлевский оркестр под управлением дирижера Константина Чудовского, приглашает на уникальную программу, посвященную дню рождения Петра Чайковского. Коллектив исполнит "Патетическую" симфонию № 6 и его знаменитый Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор. Солист – скрипач Константин Казначеев.  

7 мая, Большой зал Московской консерватории.

Фото: пресс-служба

МУЗЕЙ

Празднуем Пасху

Музей "Семья" приглашает отпраздновать Пасху всей семьей - здесь для каждого гостя найдется развлечение по душе. Самых маленьких посетителей ждут мастер-классы по созданию пасхальных кроликов и цыплят из дерева и мастер-класс по изготовлению корзиночек из фетра, дети постарше и их родители смогут расписать деревянные яйца. На сцене парка "Красная Пресня", на территории которого располагается музей, состоится выступление звонаря и московского камерного мужского хора Logos, лауреата всероссийских и международных конкурсов. А после все желающие смогут обучиться простым ритмам колокольного звона в рамках уникального и редкого мастер-класса.

5 мая, музей "Семья".

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Уникальная Россия"

Более 70 деловых и культурных мероприятий пройдут в рамках IV Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия". Они охватывают различные аспекты культурной, экономической, исторической и общественно-политической жизни нашей страны. Насыщенная программа этого грандиозного и значимого события включает в себя конференции, "круглые столы", презентации, показы моды, кинопоказы и мастер-классы. Среди гостей выставки – участников форума "Россия 809" – актрисы Дина Корзун, Ольга Красько, Дина Корзун и Мария Шукшина. А певица Наталия Гулькина станет участницей дефиле "Хранители леопарда", посвященного животным, занесенным в Красную книгу России.

Со 2 по 12 мая, Гостиный двор.

Фото: пресс-служба

ПРАЗДНИК

День рождения ЦДМ

Легендарному "Центральному Детскому Магазину на Лубянке" исполняется 67 лет! В честь дня рождения он подготовил обширную программу. С 4 мая по 6 июня гостей ждут обзорные экскурсии, мастер-классы, литературные встречи с популярными писателями и актерами, тематическая ярмарка и сладкие угощения. Откроет же череду праздничных мероприятий литературная встреча с Василисой Кошкиной. Маленьких гостей ожидает веселое общение с писательницей, литературные игры, постановка спектакля и многое другое. Посетители также могут отсканировать QR-код на витринах и послушать аудиозаписи любимых сказок. Таким образом, волшебство будет встречает гостей уже у входа.

С 4 мая по 6 июня, ЦДМ.

Фото: пресс-служба ЦДМ

CКОРО

"Антигравитация"

Это шоу-полет основано на повести-притче Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Главный герой – символ стремления к самосовершенствованию, не ограниченному ничем. Нарушив законы стаи, он столкнулся с осуждением и непониманием, был изгнан и в одиночестве продолжил путь к мечте. В метафорическое путешествие по волшебным мирам зрителей приглашают режиссер Андрей Кольцов и автор, художественный руководитель проекта Нина Чусова. Завораживающие воздушные трюки за пределами возможностей человеческого тела в исполнении титулованных российских спортсменов и русских артистов из Цирка дю Солей, современная хореография, графика с эффектом присутствия на экране площадью 100 квадратных метров, передовые шоу-технологии – все это воплощено на сцене и над ней.

23 мая, ДК им. Горбунова.

Фото: пресс-служба проекта &#34;Антигравитация&#34;

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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