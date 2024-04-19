Не пропустите самое интересное: афиша с 21 апреля по 28 апреля

Не пропустите самое интересное: афиша с 21 апреля по 28 апреля
Фото: Aleksander Grishin / Global Look Press / www.globallookpress.com
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ЛЕКЦИЯ

"По горным залам Политехнического музея"

В рамках выставки "Политехнический музей: приближая будущее" лекцию о горных коллекциях проведет старший научный сотрудник Политехнического музея Леонид Назаров. Как узнать, что находится в недрах Земли? Чем можно разрушить горы? Как добыть из глубин планеты нефть и газ? И какие еще изобретения создали инженеры, чтобы раздобыть необходимые полезные ископаемые? На лекции будет рассказано о технике изучения Земли и освоения ее минеральных богатств в представлении главного научно-технического музея страны. Участие в лекции бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

24 апреля, Музей Москвы.

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

"Маугли"

Хорошо известное всем произведения Редьярда Киплинга о приключениях Маугли предстанет совсем не в том виде, в каком оно знакомо нам с детства. В авторской версии Владимира Алексеева персонажи Киплинга обретут необычные амплуа. Великий змей Каа воплощает в спектакле истинную мудрость и справедливость, волчица-мать Ракша являет собой хранительницу семейного очага и традиционных ценностей, тигр Шер-Хан и стая гиен олицетворяют кровожадных хищников, для которых нет ограничений, кроме закона силы, а бандерлоги превратятся в веселых реперов, которые пренебрегают общепринятым правилами. Джунгли станут аллюзией на нынешнее человеческое общество, а в образах животных мы узнаем наших современников с их устремлениями и иллюзиями. Главные роли исполнят звезды российских мюзиклов – Сергей Веселов, Роман Графов, Максим Заусалин,

27 апреля, 11 и 24 мая, Московский театр иллюзии.  

Фото: пресс-служба

РЕЛИЗ

"Без сожаления"

Исполнительница хип-хопа NAT, заслужившая статус рэп-сенсации года, после продолжительного перерыва ворвалась в музыкальное пространство с треком "Без сожаления", который записала совместно с Батиштой. Лирическая композиция, посвященная расставанию влюбленных, обещает стать настоящим хитом этой весны. Настя признается, что очень хотела поработать с Батиштой, но нервничала, не зная, согласится ли он. "Отправила Кирюхе и сильно переживала, мне казалось, что песня не очень хорошая. А он еще и не ответил сразу. Когда Батишта перезвонил и сказал: "Все здорово, мне нравится, давай делать", – радости не было предела!" – рассказала певица.

На всех цифровых площадках.

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Концерт-трагедия "Женитьба"

В Театре Новых Пьес премьера "Концерта-трагедии "Женитьба" (по пьесе "Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях" Николая Гоголя).  На сцене – свадебное торжество, смелые образы артистов, неожиданные повороты сюжета и живая музыка создают атмосферу настоящего праздника. Зрителям предоставляется возможность выбора: наслаждаться остроумными и смешными образами героев, сопереживать им в их сложных судьбах или и то и другое одновременно. Режиссер: Хорен Чахалян.  

21 апреля, КЦ "ЗИЛ". 

"Семейный шкаф и его обитатели"

Знакомство с родителями превращается в забавную и одновременно сложную историю. Здесь много любви, которую мы все ищем, но есть и глубинные вопросы совместного существования: возможно ли в семье быть честным до конца? И нужно ли это вообще? В основе спектакля Романа Самгина лежит пьеса Орена Сафди "Выживание". В ролях: Юрий Чернов, Елена Проклова и др.

27, 28 апреля, "Театр на Трубной".

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Ничего не бойся, я с тобой"

Что может быть лучше долгих прогулок по расцветающей Москве? Только завершение насыщенного дня в Театре МДМ – на мюзикле из песен легендарной группы "Секрет". Романтический сюжет мюзикла разворачивается в питерских 80-х – со всеми приметами того времени: смелой модой, неформалами всех мастей, подпольными квартирниками и свежим воздухом свободы. Сам Ленинград представлен в грандиозных декорациях – с величественными набережными, дворами-колодцами, покатыми крышами и парадным Невским, над которым… летит настоящий троллейбус: зрелищность, от которой захватывает дух, – ещё один несомненный плюс мюзикла. В ролях: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Алексей Фалько и другие.

21 и 22 апреля, МДМ.

Фото: пресс-служба

ШОУ

Премьера танцевального шоу Вячеслава Янковского "В одном ритме" – это путешествие от джаза – к року, от степа – к хип-хопу. За ритм отвечают многократные чемпионы России и мира по степу – участники проекта FLAP, актриса мюзиклов Юлия Чуракова и саксофонистка Елизавета Юргина. Отдельного упоминания заслуживают номера с использованием цифровых пэдов, на которых артисты танцуют, создавая ощущение звучания барабанной установки. Музыкальное сопровождение соответствующее: хиты Луи Армстронга, Рэя Чарльза, рок-группы Scorpions, Майка Чепмена и Холли Найт.

21 апреля, театр "Маска".

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Уникальная Россия"

Это крупнейшая выставка, демонстрирующая все разнообразие декоративно-прикладного, ювелирного искусства и народных художественных промыслов России. На выставке-форуме будут также представлены живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат. Мероприятие будет сопровождаться деловой, культурной и конкурсной программами, модными показами и презентациями. В ряду центральных событий - масштабное празднование юбилеев таких легендарных предприятий народных художественных промыслов России, как "Палех" (100 лет), "Торжокские златошвеи" (130 лет), "Агидель" (60 лет), и также мероприятия, посвященные юбилеям выдающихся деятелей культуры и науки и общественной жизни нашей страны – С.Ю. Витте (185-лет), Е.Ф. Канкрина (250 лет), Д.И.Менделеева (190 лет) и Н.К.Рериха (150 лет). Стоит обратить внимание и на  этнической моды из разных регионов России, и на Дни моды российских дизайнеров.

Со 2 по12 мая, Гостиный двор.

Фото: пресс-служба

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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