Не пропустите самое интересное: афиша с 14 по 21 апреля

Весна в этом году удивительная. Поэтому дома сидеть не стоит. Вокруг столько интересно! Например, мероприятия из подборки "Утро.ру". Каждое из них - сенсация!

ВЫСТАВКА

"На дне морском"

Политехнический музей, Морская спасательная служба и галерея "Триумф" представляют выставочный проект, позволяющий заглянуть на морское дно. Он рассказывает о силе водной стихии и объединяет картины 11 современных художников с научными предметами. Морской шлюпочный компас, редкие книги на морскую тематику, зрительная труба, судовой фонарь, геодезическая астролябия и внушительный костюм водолаза – с их помощью мы словно бы погружаемся в водную стихи. И только любуемся ее красотой, но изучаем экологические проблемы, открываем новые смыслы в привычных вещах. Глина, камень, металл, пластилин, стекло – авторы работ используют множество материалов, чтобы удивить зрителей.

До 19 мая, Галерея на Елоховском.

ТЕАТР

"Невольницы"

Это ироничная и тонкая комедия про любовь, деньги и отношения людей. Пьеса, написанная 140 лет назад, до сих пор не теряет актуальности: старый, но богатый муж, молодая, но скучающая жена. На противостоянии мужского и женского, нравственности и распущенности, богатства и нищеты Островский выстраивает вечный сюжет о любви, выборе и чести. Главная героиня становится заложницей своего чувства: она замужем, но влюблена в другого. Однако тот, кого она выбрала, ее не выбирал и оказался заложником этой страсти. На кону не только будущее героини, на кону честь законного мужа. Режиссер: Михаил Мокеев. В ролях: Андрей Анкудинов, Валерий Гурьев, Игорь Лагутини и др.

28 апреля, Театр Сатиры.

"Чужой ребенок"

Это комедийная история о том, как одна новость перевернула все с ног на голову. Часто в диалоге можно услышать от собеседника: "Я не это имел в виду! Вы меня неправильно поняли!". И вся беда в том, что люди не слышат друг друга и не хотят понять. Но бывают ситуации и хуже! Кто-то услышит лишь малую часть разговора – и сразу делать выводы! Так случилось с главной героиней спектакля. В один день спокойная жизнь молодой артистки Мани превратилась в испытание, точнее сказать в целый мир, где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно – причиной тому "чужой ребенок".

13 и 25 апреля, Театр на Трубной.

СКОРО

"Отцы и дети"

По задумке режиссера тургеневский конфликт поколений из середины XIX века перенесен в более близкие современному зрителю обстоятельства – в условное перестроечное время, когда все стояли перед выбором дальнейшего пути. Следуя этому замыслу, художник-постановщик Софья Матвеева поместила героев в пространство железнодорожной станции, подчеркнув таким образом неустойчивость мира и неизбежность его скорого переустройства. Режиссер – Семен Серзин. В ролях – Петр Семак, Виталий Коваленко, Владимир Майзингер, Ирина Старшенбаум, Александра Бортич и др.

21 и 22 мая, Театр Наций.

ФИЛЬМ

"Сто лет тому вперед"

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов – в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева – на сто лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу. Режиссер: Александр Андрющенко. В ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров и др.

В прокате с 18 апреля.

ПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ. DOC

Очередная часть реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проекта посвящена поэтессе Анне Ревякиной. Она родилась и выросла в Донецке. Автор одиннадцати поэтических книг, член Союза писателей ДНР, член Союза писателей России. Ее стихи переведены на 16 языков. По произведениям Анны Ревякиной ставятся спектакли, снимаются фильмы и пишутся песни. В главной роли поэт Анна Ревякина. В ролях: Евдокия Германова, Валентин Клементьев.

18 апреля, Новый театр.

МУЗЫКА

"Привет, Луи!"

Известный трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew представят джазовый коктейль из произведений, прославивших великого Луи Армстронга. Среди композиций, исполняемых в этот вечер, будут Let My People Go, What a Wonderful World и другие легендарные сочинения. Своим концертом музыканты хотят выразить дань уважения и любви к бессмертному наследию Сачмо, ставшего бесспорной иконой джаза.

17 апреля, Большом зале Московской консерватории.

ФЕСТИВАЛЬ

"Традиции и современность"

Этот фестиваль соберет художников и галеристов из более чем 30 стран мира, в том числе Китая, ОАЭ, Ирана, Ирака, Индии, Эквадора, Сенегала, Чили, Турции, ЮАР, Кипра и США. Большое количество заявок поступило от участников из стран Африки, в том числе Камеруна, Гвинеи, Буркина-Фасо, Бурунди, Конго, Уганды, Руанды, Танзании, Нигерии и др.

Июнь, Гостиный двор.