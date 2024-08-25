Не пропустите самое интересное: афиша с 26 по 31 августа

Не пропустите самое интересное: афиша с 26 по 31 августа
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Лето на исходе, но это не повод грустить! Вокруг ведь столько прекрасного!

ФЕСТИВАЛЬ

"Новая волна"

В официальном сообществе конкурса "Новая волна" в ВК (vk.com/novaja_volna) продолжается голосование за обладателя приза зрительских симпатий. Из 13 финалистов вы можете выбрать самого достойного и отдать голос в специальном приложении. Возможно, именно ваш фаворит увезет в свой город приз зрительских симпатий! Торжественное объявление победителя состоится в день закрытия конкурса 27 августа на сцене New Wave Hall. Кстати, вы еще можете успеть забронировать номер в любом из отелей Группы Mantera (отели Курорта Красная Поляна, Сочи Парк Отель, Mantera Resort & Congress), ведь все звезды живут именно там!

Фото: пресс-служба

VII Фестиваль исторических садов

Семнадцать авторских садов, десятки тысяч деревьев, кустарников и трав, сотни разнокалиберных светильников, килограммы грунта и тонны декоративных камней – на десять дней "Воздушные сады", историческая территория парка, где с конца XVII века разбивали яблоневые и грушевые рощи, станет площадкой седьмого  Фестиваля исторических садов. Тема этого года – "Сады в искусстве" и то, какую роль сады и парки сыграли в творчестве великих художников, музыкантов, кинематографистов и писателей. В параллельной программе фестиваля – экскурсии, мастер-классы, лекции, концерты. Одним из главных сателлитных проекта Фестиваля исторических садов на протяжении последних трех лет является День комнатных растений – традиционная встреча любителей комнатного садоводства, который в этом году посвящен сенполиям.

До 1 сентября, музей-заповедник "Царицыно".

РЕЛИЗ

"Без любви – сирота"

Юлия Михальчик выпустила песню "Любовь-сирота". Стихи написаны известным поэтом Михаилом Гуцериевым, музыка Сергеем Ревтовым. Хиты, созданные этим творческим союзом, неизменно попадают в тренды современной поп-музыки. Новая песня рассказывает о неразделенной любви героини, которая живёт надеждой вернуть своего возлюбленного. В тексте хорошо передано ощущение одиночества в мире, где живут миллионы людей. Манера исполнения Юлии Михальчик придает композиции нежность и трогательность, она наполняет стихи легкостью августовской прохлады. Первое "живое" исполнение песни "Любовь-сирота" состоится 26 августа в рамках международного конкурса "Новая волна".

Фото: пресс-служба

ЛАБОРАТОРИЯ

"Отчизна великих людей"

Не пропустите показы оперы Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке" и оперетты Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки". Премьеры этих постановок станут итогом нового сезона оперно-симфонической лаборатории Фонда "Новый оперный мир": на протяжении трех недель молодые талантливые музыканты со всей страны – певцы и артисты симфонического оркестра, концертмейстеры и дирижеры – будут работать над спектаклями под руководством опытных наставников. В этом году лаборатория получила название "Отчизна великих людей": оба сочинения, выбранные для постановки, – это истории о сильных духом людях, преданно любящих свою Родину и верящих в ее будущее.

27 августа – 1 сентября, Большая сцена Театрального центра "На Страстном".

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Роза, Вера и Алиса"

Драматург Анастасия Малейко, режиссер Алесия Некрасова и художник Рената Демехина воплотят на сцене проникновенную история о четырех поколениях одной семьи, рассказанную сквозь призму сновидений и воспоминаний. Главная героиня, бабушка Роза, получает пророческое послание во сне, что ведет к глубоким разговорам с дочерью и внучкой о жизни, времени и преемственности. Спектакль исследует, как женщины из разных поколений находят понимание и сохраняют связь между прошлым, настоящим и будущим. Эскиз спектакля разработан в рамках театральной лаборатории полного цикла по текстам Танаха, которая в этом году проходит в театре "Шалом". Ее цель – актуализация текстов Священного Писания с помощью современного театра.

30 августа, театр "Шалом".

CКОРО

"Дама с камелиями"

Можете ли вы поверить, что люди окруженные вниманием, беспрерывно ведущие светские беседы, праздный образ жизни и усыпанные комплиментами на самом деле нуждаются в тишине, уединении и хотят быть просто любимыми? Дама с камелиями – самое известное произведение Александра Дюма (сына). В романе, основанном на реальных событиях, главная героиня – Маргарита, любила камелии, потому что они без запаха, виноград в сахаре, потому что он без вкуса и богатых мужчин, потому что они без сердца. Однако за желанием убежать от чувств, скрывалась хрупкая душа, жаждущая истинной любви. В роли Маргариты Готье – Валерия Ланская / Александра Каштанова. Режиссер – Дмитрий Астрахан.

6, 7, 8 сентября, Театр на Трубной.

"Золушка"

Зрители впервые увидят балетную сказку "Золушка", дополненную удивительной 3D-анимацией. Спектакль в исполнении Национального русского балета "Возрождение" под руководством Валерия Анучина покажут в рамках проекта "Сезон балетов" МТС Live. Блистательное визуальное исполнение делает этот балет интересным как взрослым, так и детям: 3D-анимация, великолепные костюмы и декорации создают целый фантастический мир. Живая музыка в исполнении оркестра позволяет оценить всю красоту и силу воздействия на слушателей нестареющей музыки Прокофьева.

15 сентября, ДК МАИ.

Фото: пресс-служба

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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