Цилиндр Чайковского оценили в 20 миллионов

Музеи Петра Чайковского есть в Москве, Клину, Алапатьевске и Воткинске. Тысячи мемориальных предметов, связанных с жизнью и творчеством самого известного русского композитора, давно описаны, каталогизированы и оценены. И, тем не менее, каждая новая вещь вызывает огромный интерес у коллекционеров. Они готовы платить любые деньги за возможность обладания чем-то, что "помнит" автора "Лебединого озеро" и "Щелкунчика".

Чайковский, по воспоминаниям современников, был большим эстетом, известным модником, транжирой и завсегдатаем лучших магазинов одежды и ателье. Он шил на заказ сюртуки, сорочки, пальто, халаты и непромокаемые плащи. В письме из Парижа композитор писал: "Вместо театра у меня явилась другая слабость: покупать! Вчера купил восемь галстуков". Его брат Модест вспоминал: "Петр Ильич мог бесконтрольно отдаваться удовлетворению ненасытной жажды удовольствий".



Плюс всевозможные музыкальные общества и просто почитатели его таланта то и дело преподносили композитору изысканные подарки по случаю успешных премьер, гастролей и круглых дат. Чего стоят домашние тапочки с вышитыми на них птицами, которые хранятся в доме-музее Петра Ильича в Клину! Тоже подарок поклонницы.

А еще Чайковский обожал модные головные уборы. Особенно ему нравились шляпы петербургского мастера Карла-Фридриха Циммермана, у которого был шляпный салон "Ф. Циммерман" на Невском проспекте у церкви святых Петра и Павла.

Один из цилиндров легендарного композитор был представлен на благотворительном II Петровском оперном балу, который состоялся в Царском селе. Это франтовское изделие русской фирмы "К. Шифлеръ", продукцией которой пользовались в том числе члены царской семьи, выполнен из светло-золотистого атласа. На шелковой ткани есть автограф – дарственная надпись, оставленная Петром Ильичом Чайковским для своего коллеги и друга, виолончелиста Анатолия Брандукова в честь премьеры оперы "Евгений Онегин" в Большом театре в 1881 году.

За полуторавековую историю цилиндр неоднократно менял владельцев. В их числе – создатель российской альтовой школы и внук известного производителя водки Петра Смирнова Вадим Борисовский и композитор, первый секретарь Правления Союза композиторов СССР Тихон Хренников. А сегодня головной убор хранится в частном собрании – музее просвещения "Книжная галерея Вольфсона".

О ценности этого цилиндра говорит тот факт, что для путешествия из Москвы в Петербург он был застрахован на 20 миллионов рублей. А в руки владелец берет эту реликвию исключительно в новых белых перчатках.