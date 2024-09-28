Не пропустите самое интересное: афиша 1 по 15 октября

Осень - время самых интересных спектаклей, концертов, фестивалей. Не пропустите их!

ФЕСТИВАЛЬ

"Кинобраво"

В Международном фестивале зрительского кино "КиноБраво" участвуют фильмы из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии, Эфиопии и России. Всего в конкурсной программе будет представлено 12 картин, которые вышли в национальный прокат в конце 2023-го и в течение 2024 года и стали кассовыми хитами на своих территориях. Режиссеры, актеры, сценаристы и продюсеры фильмов-участников конкурса впервые лично представят свои работы в России. Призы будут вручаться по 9 номинациям, а оценит картины многонациональное жюри во главе с председателем Марко Мюллером – кинокритиком, историком кино, продюсером, главой Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете и художественным руководителем международного кинофестиваля в Таормине.

До 4 октября, Сочи.

"Точка А"

Финал II Всероссийского студенческого фестиваля-конкурса спектаклей состоится в Москве. Это первый в России открытый студенческий театральный фестиваль, объединяющий на одной сцене профильные театральные вузы и студенческие любительские театры со всей России. Зрителей ждут пьесы в новом творческом переосмыслении молодых артистов: спектакль "Ромео и Джульетта", поставленный в ходе экспериментальной программы мастерской В.А.Грамматикова; метафоричная "Кровавая свадьба" в исполнении студентов Воронежского государственного института искусств; научно-фантастическая притча "Цветы для Элджернона" от Народной студии пластического движения "32" из Ростова-на-Дону и другие. Организатором выступил Фонд развития творчества "ФОРТ" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

С 5 по 11 октября, сцены ВГИКа, ГИТИСа, Театрального института им. Бориса Щукина.

ДЕТЯМ

"Мечтатели"

Герои этого семейного шоу – дети и взрослые, которые встают перед выбором: оставаться верным своей мечте или жить размеренной скучной жизнью, осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы и любви. Они совершают путешествие туда, где хранятся несбывшиеся мечты и осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы, безусловность любви, вступают в поединок со страхом и опасностью. Это шоу про ребенка-мечтателя, который живет внутри каждого из нас.

До 13 октября, Vegas City Hall.

ШОУ

"Русский регтайм"

Это уникальный театральный шоу-проект, объединяющий несколько направлений искусства. Балет-дефиле о жизни столичного бомонда в 20-30-е годы ХХ века. В проекте использована музыка лауреатов "Эмми", "Грэмми", "Оскар", "Тони" и Пулитцеровской премии – Марвина Хэмлиша, Гарри Конника, Рэндалла Ньюмана, Уинтона Марсалиса, Джошуа Рифкина, Бенни Гудмена. Специально для спектакля российский дизайнер Алена Ахмадуллина ( создала коллекцию костюмов. Режиссером и хореографом спектакля выступил Егор Дружинин.

11 и 12 октября, Театр Эстрады.

СКОРО

"Княгиня Ольга"

Музыкальная мистерия – именно так определяют жанр проекта его создатели, представляет собой удивительное сочетание поэзии, музыки, танца и динамических декораций и расскажет об удивительной судьбе Великой княгини Ольги – первой женщины-правительницы Руси, принявшей христианство. Зрителям предстоит вместе пройти путь великой княгини через трогательную и светлую поэзию автора пьесы "Сказание о Княгине Ольге" и создателя проекта "Золотые легенды России" Елены Лемеховой, насладится потрясающей хореографией в постановке балетмейстера Ульяны Бачерниковой, послушать, а может и спеть прекрасные песни и арии, музыку к которым написал знаменитый композитор, лидер группы "Урфин Джюс", лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" Александр Пантыкин.

Билеты на сайте: https://tickets.afisha.ru/wl/1206/api#/place/824966

15 октября, театр "Русская песня".

Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет (16+)

