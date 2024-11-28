«Рождество в Музыколандии»: пушистый кролик, классическая музыка и принц Мажор

«Рождество в Музыколандии»: пушистый кролик, классическая музыка и принц Мажор
Фото: пресс-служба
Цель шоу - приобщить к миру музыки детей всех возрастов

С 24 по 26 декабря 2024 года в концертном зале Live Арена пройдет 9 спектаклей новогодней музыкально-цирковой сказки "Рождество в Музыколандии". Шоу будет интересно зрителям всех возрастов, однако его главная задача – приобщение к миру искусства и музыки детей от 0 до 16 лет.

"Таких сказок сейчас больше никто не ставит, -– уверен один из авторов идеи сказки Андрей Шлыков. – У нас народ чаще видит небылицы про розовых слонов с перекошенными ртами, супергероев и им подобных. Наша же цель – сделать людям прививку красотой от безвкусицы: с пушкинским слогом и замечательной классической музыкой. У нас в программе использовано много произведений из программы музыкальной школы. Например, это фрагменты из "Щелкунчика" П.И. Чайковского, "Севильского цирюльника" и "Свадьбы Фигаро" В.А. Моцарта, "Святая ночь" А.Ш. Адана и "Ave Maria" Ф.Шуберта".

Сюжет сказки прост: девочка Настя, любящая сочинять сказки, попадает во сне в волшебную страну Музыколандию. Там ей предстоит помочь принцессе Эоле и принцу Мажору. Вредный Какофон настраивает принца Минора – родного брата принца Мажора – к противостоянию с братом, планируя под этим предлогом получить власть над музыкальным королевством".


"В форме увлекательного шоу дети познакомятся с шедеврами гениальных композиторов, расширят свой музыкальный кругозор, – говорит режиссер сказки, исполнительница роли принцессы Эолы Светлана Феодулова. – При этом новогоднее представление не будет утомительным даже для самых маленьких: история захватывает с первых минут и длится полтора часа".

"Рождество в Музыколандии" – шоу, которое существует и совершенствуется уже не первый год. Проект сочетает в себе элементы циркового искусства, оперы, балета, а также интерактив и современные технологии – цифровые экраны и многое другое. 

Когда: с 24 по 26 декабря
Где: Live Arena (Московская область, Одинцовский район, Новоивановское, улица Западная, 145)

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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