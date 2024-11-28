Во Дворце Ирины Винер в Лужниках пройдет шоу "Тайна семьи Деда Мороза"

Во Дворце Ирины Винер в Лужниках пройдет шоу "Тайна семьи Деда Мороза"
Фото: Алексей Молчановский
Зрителей ждет захватывающее мульт-расследование

Во Дворце Ирины Винер в Лужниках пройдет самое ожидаемое семейное событие новогоднего сезона – шоу "Тайна семьи Деда Мороза". Шоу готовила та же команда, которая создавала знаменитые "Елки в Крокусе", а технические возможности Дворца Ирины Винер позволят детям и их родителям почувствовать себя полноценными участниками действа.

Смешарики, Фиксики, Буба, Бодо Бородо и Финник – герои, знакомые каждому юному зрителю, откроют самую большую тайну семьи Деда Мороза. Им помогут Крошки – мини-версии знаменитых персонажей "Союзмультфильма". Кто же родители Снегурочки? В чем причина их загадочного исчезновения? Захватывающее мульт-расследование, полное неожиданных поворотов и изумительных открытий.


Гости Дворца Ирины Винер увидят завораживающий балет гигантских 5-метровых дирижаблей, восхитительные цирковые номера в воздухе и шоу гигантских мыльных пузырей. Особым аттракционом для публики станут 8-метровые танцующие фонтаны, а полет над залом огромных прозрачных шаров с гимнастами впечатлит и взрослых, и детей.

Даты проведения: 25-30 декабря 2024 г., 2-8 января 2025 г.
Сеансы: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00
Адрес: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, с. 24

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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