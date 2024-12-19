Новый год в Москве: куда пойти всей семьей

Редакция "Утро.ру" собрала самые интересные семейные представления этой зимы

Киноелка на Мосфильме



Киностудия "Мосфильм" празднует в этом году свой 100-летний юбилей. Празднование завершится масштабным новогодним представлением для маленьких и взрослых - в этом сезоне оно получило название "Полный вперед!". С 21 декабря по 12 января сразу в двух павильонах главной киностудии страны пройдет ежегодное новогоднее представление для всей семьи. В павильоне, где снимали "Весну", "Войну и мир", телешоу "Голубой огонек", построят комфортный зрительный зал. А в соседнем – создадут Рождественскую кинодеревню с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, всевозможными мастер-классами и насыщенной анимационной программой.

Когда: 21 декабря 2024 г. – 12 января 2025 г.

Где: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1

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"Сказка о царе Салтане" от Театра на воде Марии Киселевой

В завершение юбилейного года Александра Сергеевича Пушкина любимая всеми поколениями сказка русского поэта оживет на воде. Профессиональные артисты и спортсмены сыграют роли прекрасной царевны-лебедь, могучего Салтана, отважного Гвидона, смешной и коварной бабы Бабарихи, храбрых богатырей.

Когда: с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года

Где: Водный стадион "Динамо", Москва (Ленинградское шоссе 39, стр. 53)

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Шоу "Тайна семьи Деда Мороза"

Во Дворце Ирины Винер в Лужниках пройдет самое ожидаемое семейное событие новогоднего сезона – шоу "Тайна семьи Деда Мороза". Шоу готовила та же команда, которая создавала знаменитые "Елки в Крокусе", а технические возможности Дворца Ирины Винер позволят детям и их родителям почувствовать себя полноценными участниками действа. Гости Дворца Ирины Винер увидят завораживающий балет гигантских 5-метровых дирижаблей, восхитительные цирковые номера в воздухе и шоу гигантских мыльных пузырей. Особым аттракционом для публики станут 8-метровые танцующие фонтаны, а полет над залом огромных прозрачных шаров с гимнастами впечатлит и взрослых, и детей.

Когда: 25-30 декабря 2024 г., 2-8 января 2025 г.

Где: ул. Лужники, д. 24, с. 24

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Сказка "Рождество в Музыколандии"

С 24 по 26 декабря 2024 года в концертном зале Live Арена пройдет 9 спектаклей новогодней музыкально-цирковой сказки "Рождество в Музыколандии". Шоу будет интересно зрителям всех возрастов, однако его главная задача – приобщение к миру искусства и музыки детей от 0 до 16 лет. В программе шоу использовано много произведений из программы музыкальной школы. Например, это фрагменты из "Щелкунчика" П.И. Чайковского, "Севильского цирюльника" и "Свадьбы Фигаро" В.А. Моцарта, "Святая ночь" А.Ш. Адана и "Ave Maria" Ф.Шуберта".

Когда: с 24 по 26 декабря

Где: Live Arena (Московская область, Одинцовский район, Новоивановское, улица Западная, 145)

Категория 0+

Музыкальный спектакль "Школа Снежной королевы"



Музыкальный спектакль "Школа Снежной королевы" расскажет о новых приключениях Кая и Герды. В основу спектакля легла известная детская сказка Вадима Коростылева "Школа Снежной королевы". Более 100 красочных костюмов, множество смен ярких декораций, трюки и спецэффекты.

Когда: 28 декабря – 6 января

Где: Новая Сцена на Чистых прудах. (ул. Макаренко д. 4, стр. 1)

Категория 6+

спектакль "Ёлочки-иголочки"



Ёлочки-иголочки – интерактивный спектакль для малышей. Спектакль идет всего 45 минут, поэтому на него можно смело идти даже с самыми маленькими детьми. Едва переступив порог театра, они окажутся в таинственной синеве снежного дома и будут окружены заботой юных артистов театра. В зале детей и их родителей встретят сказочные персонажи: жизнерадостные Снежинки, любящий вязание Ёжик, два Пингвина, Зайчики и Щенок.

Когда: 28 декабря – 6 января

Где: "Сцена на Малой Дмитровке" (ул. М.Дмитровка, д. 8, стр. 4)

Категория 0+

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В "ОДЕОНЕ"

Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис – на грузовом автомобиле помогают Деду Морозу и Снегурочке доставить секретный груз к Новому году. В пути они сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования. Вместе с героями и их удивительным грузовиком-конструктором зрители совершат путешествие по разным климатическим зонам: отправятся в подводный круиз, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию. В стоимость билета входит порция римской пиццы "Маргарита", картофель фри с сырным соусом, цитрусовый лимонад.

Когда: 28 декабря – 8 января

Где: Театр "Одеон"

Категория 6+